Американские физики смогли захватить одиночный позитрон — античастицу электрона — и удерживать его в специальной ловушке на протяжении нескольких месяцев. Более того, исследователи научились управлять его квантовым состоянием, что позволит с беспрецедентной точностью проверить один из фундаментальных законов физики. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Почему наша Вселенная состоит преимущественно из обычной материи, хотя при Большом взрыве должно было возникнуть примерно одинаковое количество материи и антиматерии? Этот вопрос остается одной из главных загадок современной физики.

Согласно существующим представлениям, у каждой элементарной частицы есть соответствующая античастица. Когда частица и античастица встречаются, происходит аннигиляция — их масса превращается в энергию.

Если в ранней Вселенной действительно образовалось одинаковое количество материи и антиматерии, возникает вопрос: почему они не уничтожили друг друга полностью?

Ответ ученые ищут в том числе с помощью экспериментов с отдельными античастицами. Однако изучать их чрезвычайно трудно: достаточно случайного контакта с обычным веществом, чтобы античастица исчезла.

Теперь исследователи из Северо-Западного университета США сообщили о важном достижении. Им удалось изолировать один позитрон и сохранять его в ловушке несколько месяцев.

Как поймать частицу, движущуюся почти со скоростью света

Позитрон — античастица электрона. Он обладает такой же массой, но положительным электрическим зарядом. Позитроны естественным образом возникают при некоторых видах радиоактивного распада, высокоэнергетических столкновениях частиц и космических процессах.

Физики умеют регистрировать их с 1930-х годов. Но для высокоточных измерений необходимо не просто обнаружить позитрон, а поймать его, замедлить и полностью изолировать от обычной материи.

Главная сложность заключается в том, что позитроны, возникающие при радиоактивном распаде, обладают очень высокой энергией.

«Самая большая трудность заключается в том, чтобы заставить позитрон, который вылетает из ядра при радиоактивном распаде с очень высокой энергией, замедлиться настолько, чтобы мы могли захватить его в нашу ловушку для частиц», — рассказал изданию ScienceAlert физик Джеральд Габриэлсе, старший автор исследования.

В эксперименте использовали радиоактивный изотоп натрия, испускающий позитроны с энергией до 546 килоэлектронвольт. Это соответствует скорости примерно 88% скорости света.

Чтобы захватить такую частицу, ее сначала необходимо существенно замедлить.

Вольфрамовый кристалл и ловушка холоднее космоса

Команда под руководством физика Тома Майерса разработала установку из трех основных элементов: радиоактивного источника, монокристалла вольфрама и электромагнитной ловушки.

Сначала позитроны направляли в кристалл вольфрама. Взаимодействуя с его атомами, они теряли значительную часть своей энергии. Большинство античастиц при этом аннигилировало при столкновении с электронами. Однако некоторым удавалось выйти из кристалла в особом состоянии — в составе сильно возбужденного позитрония.

Позитроний представляет собой связанную систему электрона и позитрона. В данном случае частицы находились достаточно далеко друг от друга, что позволяло на короткое время отсрочить их аннигиляцию.

Этого времени хватало, чтобы направить систему через отверстие диаметром всего 640 микрометров внутрь ловушки. Там электрическое поле отделяло электрон от позитрона.

Для удержания оставшейся античастицы ученые использовали ловушку Пеннинга — устройство, в котором электрические и магнитные поля не позволяют заряженной частице соприкасаться со стенками.

Внутри поддерживался чрезвычайно глубокий вакуум, а температура составляла всего 300 милликельвинов, или приблизительно минус 272,85 градуса Цельсия. Это значительно холоднее естественной температуры космического микроволнового фона.

В таких условиях позитрон мог оставаться изолированным на протяжении нескольких месяцев.

Ученые научились управлять отдельной античастицей

Сам по себе длительный захват позитрона стал важным результатом, но исследователи пошли дальше.

В магнитном поле ловушки частица совершает круговое движение, называемое циклотронным. Ученые охладили позитрон до его минимального квантового энергетического состояния, а затем с помощью микроволнового излучения научились переводить его между отдельными энергетическими уровнями.

Причем изменение происходило по одному кванту энергии за раз.

Исследователям также удалось регистрировать эти переходы и изменения спина позитрона, не разрушая измеряемое квантовое состояние.

«Я и моя исследовательская группа много лет работали над созданием одночастичного квантового циклотрона для позитрона, поэтому наблюдать, как позитрон совершает энергетические переходы на один квант, было чрезвычайно приятно», — признался Габриэлсе.

Такая точность управления открывает возможности для экспериментов, которые прежде было чрезвычайно сложно провести.

Почему этот эксперимент важен для понимания Вселенной

Одна из главных целей исследователей — проверить фундаментальный принцип, известный как CPT-симметрия.

Он предполагает, что законы физики остаются неизменными при одновременном выполнении трех преобразований: замене частиц античастицами, зеркальном отражении пространства и обращении направления времени. Из этого следует, что определенные характеристики частицы и соответствующей античастицы должны совпадать с очень высокой точностью.

Например, электрон и позитрон обладают магнитными моментами — свойствами, благодаря которым они ведут себя подобно крошечным магнитам.

Согласно теории, магнитные моменты электрона и позитрона должны быть равны по абсолютной величине, но противоположны по знаку.

Магнитный момент электрона уже измерен с исключительно высокой точностью. Теперь ученые рассчитывают провести столь же точные измерения для позитрона.

Если результаты совпадут с теоретическими предсказаниями, это станет одним из наиболее строгих подтверждений CPT-симметрии. Если же обнаружится расхождение, оно может указать на физические явления, которые пока не описывает Стандартная модель элементарных частиц.

Когда станут известны результаты

Исследователи продолжают работу над измерением магнитного момента позитрона и надеются представить результаты в начале следующего года.

Однако Габриэлсе предупреждает, что достижение необходимой точности может потребовать больше времени. Даже если эксперимент полностью подтвердит существующие теоретические представления, главная загадка останется нерешенной.

«Это лишь углубит загадку того, как Стандартная модель может настолько точно предсказывать результаты наших измерений, оставаясь при этом несовместимой с фундаментальными особенностями Вселенной», — отметил физик.

Новая технология пока не объясняет, почему во Вселенной сохранилось гораздо больше материи, чем антиматерии. Но она дает ученым инструмент для проверки законов природы с точностью, которая прежде была недоступна при изучении одиночных позитронов.