Около 95% важнейших государственных цифровых ресурсов после выявления уязвимостей в языке программирования PHP уже обновили программное обеспечение и полностью доступны из Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В "Cert.lv" отмечают, что работа по обновлению программного обеспечения активно ведется со среды, и доступ к большому числу государственных цифровых ресурсов уже восстановлен. Ожидается, что доступ к большинству затронутых ресурсов из-за рубежа может быть восстановлен к понедельнику, 26 октября. В то же время точные сроки зависят от установки обновлений безопасности и результатов проверки каждой системы.

В "Cert.lv" сообщили, что портал Latvija.lv в настоящее время доступен и из-за рубежа.

В среду "Cert.lv" в сотрудничестве с ответственными учреждениями выявило потенциально подверженные уязвимостям ресурсы госсектора и критической инфраструктуры, проинформировало их владельцев и предоставило рекомендации по внедрению необходимых мер безопасности. Сегодня администраторы систем продолжали оперативно устанавливать обновления безопасности, и после их внедрения и необходимых проверок доступ к ресурсам постепенно восстанавливается.

Превентивные ограничения были введены для снижения риска возможных кибератак. На данный момент нет информации об успешных атаках на латвийские информационные системы с использованием упомянутых уязвимостей PHP. В четверг продолжалось целенаправленное оповещение частного сектора.

Как сообщалось, из-за критических уязвимостей безопасности, обнаруженных на глобальном уровне в языке программирования PHP, в среду вечером был ограничен доступ к ряду сайтов госучреждений.

Первоначально "Cert.lv" сообщило, что для нескольких латвийских цифровых ресурсов временно ограничен доступ из-за рубежа, а позже Государственная канцелярия распространила информацию о том, что принято решение временно приостановить доступ к единой платформе сайтов, чтобы защитить ее от возможных кибератак. На платформе размещены 165 сайтов государственных учреждений и самоуправлений.

В связи с приостановкой доступа многие сайты государственных и муниципальных учреждений не были доступны ни в Латвии, ни за рубежом.

PHP широко используется для создания сайтов, поэтому выявленные уязвимости создают существенные риски для большого числа систем.

В целом в Латвии выявлено около 6000 ресурсов, которые потенциально могут быть затронуты уязвимостями, и из них госсектором используются несколько сотен. "Cert.lv" в сотрудничестве с ответственными учреждениями продолжает следить за ситуацией и координировать необходимые меры.