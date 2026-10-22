Сравнительно недавно Латвию всколыхнула новость о тогдашнем министре благосостояния Рейнисе Узулниексе, которого поймали за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения более трёх промилле, напоминает LA.lv.

Как уже сообщал BB.LV, 12 сентября в волости Стопиню Ропажского края муниципальная полиция остановила автомобиль “Škoda”, за рулём которого находился тогдашний министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

При проверке в его выдохе была установлена концентрация алкоголя 3,09 промилле. На место происшествия прибыла Государственная полиция, которая начала уголовный процесс, а автомобиль был изъят.

Теперь на сайте электронных аукционов объявлена продажа “Škoda Kodiaq” 2022 года. И несколько деталей совпадают с ранее опубликованной информацией об автомобиле Узулниекса.

Как LA.LV уже сообщал в сентябре, в декларации должностного лица бывшего министра было указано, что ему принадлежит “Škoda Kodiaq” 2022 года выпуска.

Автомобиль, предлагаемый на аукционе, также именно этой модели и года выпуска. Более того, в объявлении указано, что транспортное средство находится на стоянке Государственного агентства обеспечения с 13 сентября — следующего дня после задержания Узулниекса.

Правила аукциона раскрывают ещё одно примечательное совпадение: решение о реализации этого автомобиля следователи Восточного участка Пригородного управления Государственной полиции приняли 15 сентября.

Хотя эти факты указывают на весьма вероятную связь, в документах аукциона имя бывшего министра не упоминается. Поэтому пока нет официального подтверждения, что на продажу выставлен именно принадлежавший ему автомобиль.

Согласно информации, доступной в объявлении об аукционе, на продажу выставлен серый “Škoda Kodiaq” 2022 года с государственным регистрационным номером RU73.

Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 киловатт, имеет пять посадочных мест и пробег 69 100 километров.

Технический осмотр транспортного средства действителен до 7 декабря 2026 года. Вместе с автомобилем доступен один ключ.

Стартовая цена аукциона установлена в размере 16 000 евро, а каждый следующий шаг составит 160 евро.

Аукцион начинается 21 октября в 13.00 и завершится 20 ноября в 13.00. Чтобы принять в нём участие, до 10 ноября необходимо внести обеспечение в размере 1600 евро и зарегистрироваться на аукцион.

Автомобиль находится на стоянке Государственного агентства обеспечения на улице Раюмсила, 3, в Риге, где его можно осмотреть по предварительной записи.

Организаторы аукциона также указывают, что техническая диагностика транспортного средства не проводилась, поэтому покупателям следует самостоятельно оценить его состояние.