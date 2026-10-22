В Латвии продолжаются попытки кибератак с использованием критических уязвимостей языка программирования PHP. Пока нет сообщений об успешных взломах, однако восемь цифровых ресурсов высокой приоритетности остаются недоступными. Ограничения доступа к латвийским сайтам из-за рубежа могут сохраняться как минимум до понедельника, сообщил представитель Cert.lv Варис Тейванс.

В Латвии зафиксированы попытки кибератак с использованием обнаруженных критических уязвимостей языка программирования PHP, однако пока нет сообщений о том, что злоумышленникам удалось успешно взломать какие-либо системы.

Об этом в четверг утром в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» рассказал заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс, сообщает ЛЕТА.

По его словам, атаки, вероятно, продолжатся. При этом специалист надеется, что их последствия будут незначительными. Однако Тейванс признал, что среди интернет-ресурсов, владельцы которых уделяют недостаточно внимания безопасности, практически наверняка могут оказаться пострадавшие.

В настоящее время попытки атак на латвийские системы в основном предпринимают боты и небольшие группы злоумышленников. По оценке эксперта, эти действия не отличаются высокой степенью подготовки и целенаправленности.

Восемь важных интернет-ресурсов остаются недоступными

Тейванс напомнил, что попытки атак были замечены еще в среду, 21 октября. В связи с этим было принято решение временно ограничить доступ к части латвийских интернет-сайтов.

Большинство ресурсов уже возобновили работу, однако некоторые по-прежнему недоступны. По данным Cert.lv, восемь цифровых ресурсов высокой приоритетности все еще не работают. В частности, утром 22 октября оставался недоступным сайт официального издания Latvijas Vēstnesis.

Ограничения на доступ к латвийским интернет-ресурсам из-за рубежа также сохраняются. Ожидается, что они будут действовать как минимум до понедельника, 26 октября.

Под угрозой оказались тысячи сайтов

Причиной чрезвычайных мер стали две критические уязвимости безопасности PHP — языка программирования, широко используемого для создания и работы интернет-сайтов. Уязвимости получили обозначения CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. Их серьезность оценивается в 9,2 балла из 10 по стандарту CVSS v4.0.

По информации Cert.lv, они потенциально позволяют злоумышленникам выполнять произвольные команды в уязвимой системе без предварительной аутентификации.

В Латвии выявлено около 6000 цифровых ресурсов, которые потенциально могут быть затронуты этими уязвимостями. Лишь несколько сотен из них относятся к государственному сектору.

При этом речь идет о потенциально уязвимых ресурсах, а не о подтвержденных случаях взлома.

Почему перестали работать сайты госучреждений

В среду вечером Государственная канцелярия сообщила о временном прекращении доступа к единой платформе веб-сайтов государственных учреждений (TVP). На этой платформе размещены 165 сайтов государственных и муниципальных учреждений.

Решение было принято в качестве превентивной меры для защиты от возможных кибератак, о чем писал bb.lv.

В результате часть сайтов оказалась недоступной не только из-за рубежа, но и для пользователей внутри Латвии.

Позднее доступ к государственным интернет-ресурсам начали постепенно восстанавливать.

Cert.lv призывает предприятия срочно обновить системы

В Cert.lv подчеркивают, что временное ограничение доступа к сайтам является лишь защитной мерой и не заменяет устранения уязвимостей.

Разработчики PHP опубликовали рекомендации по снижению рисков для систем, использующих неподдерживаемые версии программного обеспечения. Однако эти меры не обеспечивают полноценной защиты и не заменяют обновлений безопасности.

Если систему невозможно обновить до безопасной версии PHP, специалисты рекомендуют временно ограничить ее доступность из интернета до устранения угрозы.

Предприятиям частного сектора также советуют незамедлительно проверить свои информационные системы и установить необходимые обновления. Особое внимание следует уделить интернет-магазинам, клиентским порталам, публичным сайтам и другим важным для работы предприятий цифровым сервисам.

Для проверки используемых версий PHP и установки обновлений компаниям рекомендуется обратиться к своим IT-специалистам или поставщикам хостинга.

Cert.lv совместно с ответственными учреждениями продолжает следить за ситуацией и координировать защитные меры.