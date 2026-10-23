Недавние перебои в работе государственных интернет-ресурсов Латвии могут оказаться лишь одним из эпизодов более масштабной проблемы. Специалисты по кибербезопасности предупреждают: искусственный интеллект всё быстрее обнаруживает опасные ошибки в программном обеспечении.

Это помогает устранять уязвимости, но одновременно открывает новые возможности для злоумышленников.

Как сообщает агентство Reuters, эксперты допускают новые крупные перебои в работе интернет-сервисов из-за обнаружения ранее неизвестных программных уязвимостей.

Поводом для беспокойства стали недавние технические проблемы, затронувшие государственные сайты Латвии и интернет-ресурсы других стран.

Число обнаруженных уязвимостей резко выросло

По данным компании VulnCheck, количество выявляемых программных уязвимостей за год удвоилось.

Одним из факторов такого роста специалисты называют развитие искусственного интеллекта.

Современные ИИ-инструменты позволяют анализировать программный код, находить потенциально опасные ошибки и значительно ускорять поиск слабых мест в цифровых системах.

Раньше подобная работа могла требовать длительного ручного анализа. Теперь часть задач автоматизируется.

Однако у этого технологического прогресса есть и обратная сторона: инструменты, помогающие специалистам защищать компьютерные системы, потенциально могут использоваться и для поиска способов их взлома.

Руководитель Cloudflare предупредил о новых проблемах

Генеральный директор Cloudflare Мэттью Принс сообщил Reuters, что ему известно о нескольких других серьёзных программных уязвимостях, устранением которых специалисты занимаются в настоящее время.

Это означает, что обнаруженные проблемы не ограничиваются одним недавним инцидентом.

В случае эксплуатации подобных ошибок последствия могут затронуть большое количество интернет-ресурсов, особенно если уязвимость присутствует в программном обеспечении, используемом многими организациями.

При этом конкретные сроки или масштабы возможных новых перебоев пока неизвестны.

Искусственный интеллект помогает не только хакерам

Эксперты подчёркивают, что увеличение числа обнаруженных уязвимостей само по себе не означает, что количество успешных кибератак растёт такими же темпами.

ИИ может ускорять как поиск программных ошибок, так и разработку средств защиты.

Для специалистов по информационной безопасности это возможность раньше обнаруживать потенциальные угрозы и оперативнее выпускать исправления.

Но для организаций возникает новая проблема: промежуток между обнаружением опасной ошибки и появлением инструментов для её эксплуатации может сокращаться.

Это повышает требования к скорости обновления программного обеспечения и реагирования на сообщения об уязвимостях.

Что это означает для Латвии?

Недавние перебои в работе государственных интернет-ресурсов показали, насколько важна устойчивость цифровой инфраструктуры.

От доступности государственных сайтов зависит получение информации и использование электронных услуг гражданами и предприятиями.

При этом не всякий технический сбой является результатом хакерской атаки. Проблемы могут возникать и из-за необходимости срочно устранять обнаруженные уязвимости.

Именно поэтому специалистам приходится учитывать не только вероятность нападения злоумышленников, но и возможные последствия защитных мер. Новая гонка уже началась

Искусственный интеллект меняет правила кибербезопасности: ошибки в программном обеспечении обнаруживаются быстрее, но и времени на их устранение может оставаться всё меньше.

Для государственных учреждений, банков, предприятий и операторов интернет-сервисов это означает необходимость постоянно проверять защищённость своих систем и своевременно устанавливать обновления.

Главный вопрос теперь заключается не только в том, удастся ли обнаружить следующую серьёзную уязвимость, но и в том, успеют ли специалисты устранить её до того, как она приведёт к новым перебоям или будет использована злоумышленниками.