Европейское космическое агентство (ESA) потеряло полноразмерный прототип многоразового космического аппарата Space Rider во время испытаний в Италии. При сбросе с вертолета отказала парашютная система, из-за чего аппарат рухнул на землю. Теперь инженерам предстоит выяснить причину аварии, которая может повлиять на подготовку первого орбитального полета.

Испытание состоялось 6 октября на военном полигоне итальянского острова Сардиния. Полноразмерный макет Space Rider размером с минивэн сбросили с вертолета с высоты около трех километров, чтобы проверить работу системы возвращения и посадки, пишет Space.

Сначала все шло по плану. Небольшой тормозной парашют успешно раскрылся и начал замедлять снижение аппарата. Затем должен был раскрыться основной управляемый парашют, позволяющий направить Space Rider к заданной точке посадки.

Однако во время раскрытия основной парашют неожиданно отсоединился. Аппарат потерял возможность контролируемого снижения и разбился при столкновении с землей.

В ESA подтвердили неудачу испытания и сообщили о начале независимого расследования.

«После нескольких успешных испытаний с использованием макетов, масса которых соответствовала массе настоящего аппарата, последнее комплексное испытание сбрасыванием с высоты в октябре не удалось завершить по плану из-за нештатной ситуации при раскрытии управляемого парашюта», — сообщил представитель агентства.

По его словам, расследование должно установить причину произошедшего и определить дальнейшие действия. Все компоненты разбившегося макета удалось собрать.

Зачем Европе нужен Space Rider

Space Rider разрабатывается как первый европейский многоразовый орбитальный космический аппарат. В отличие от пилотируемых кораблей, он предназначен для беспилотных научных миссий.

Аппарат сможет доставлять эксперименты на орбиту, оставаться там до двух месяцев, а затем возвращаться на Землю. После посадки ученые смогут изучать результаты исследований, а сам аппарат предполагается готовить к повторному использованию.

Одна из главных особенностей Space Rider — способ возвращения. У него нет крыльев, как у космических шаттлов. Вместо этого используется несущий корпус и большой управляемый парашют, позволяющий маневрировать при снижении и приземляться на заранее выбранную площадку, в том числе на взлетно-посадочную полосу.

Именно эту технологию инженеры пытались проверить во время октябрьского испытания. От ее надежности зависит возможность безопасно возвращать аппарат после орбитальных миссий.

Не первое испытание с проблемами

Программа проверки систем снижения и посадки Space Rider началась в 2025 году. До нынешней аварии инженеры провели несколько успешных испытаний, подтвердивших раскрытие управляемого парашюта и работу автономной системы управления.

Однако в мае очередное испытание пришлось отменить еще до сброса макета. Один из датчиков обнаружил неисправность во время подготовки, и инженеры решили не рисковать.

Затем испытания пришлось отложить на несколько месяцев: военный полигон на Сардинии был недоступен с июня по сентябрь.

Октябрьский сброс стал первой попыткой возобновить испытания после этого перерыва. При этом другие системы Space Rider продолжают проходить проверку. Ранее в 2026 году инженеры испытали материалы теплозащитного экрана, подвергнув их воздействию температуры около 1600 градусов Цельсия в плазменной аэродинамической трубе.

Такая защита необходима аппарату для возвращения на Землю, когда при входе в атмосферу его поверхность подвергается экстремальному нагреву.

Повлияет ли авария на первый полет?

Несмотря на потерю испытательного макета, в ESA пока не ожидают серьезного пересмотра графика разработки.

Директор агентства по космическому транспорту Жеральдин Нажа на брифинге 22 октября заявила, что оставшиеся квалификационные испытания не находятся на критическом пути проекта.

«Мы надеемся, что это испытание не повредит дальнейшему графику и квалификационным мероприятиям или, скажем так, не заставит нас их пересматривать», — отметила она.

Нажа назвала произошедшее досадным, но важным этапом разработки, подчеркнув, что испытания необходимы именно для выявления проблем до начала реальных космических миссий.

При этом разбившийся аппарат не был готовым к орбитальному полету кораблем. Это был специально созданный полноразмерный макет, воспроизводивший размеры, массу и летные характеристики возвращаемого модуля. Он также имел бортовую электронику для автономного управления и навигации.

ESA по-прежнему рассчитывает отправить Space Rider в первый орбитальный полет до конца десятилетия.

Таким образом, авария выявила проблему в одной из ключевых систем будущего многоразового аппарата, но пока не привела к официальному переносу сроков его запуска.