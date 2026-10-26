Принято считать, что темная сторона Луны — это полушарие, которое никогда не видно с Земли. Однако астрономы объясняют, что обратная сторона нашего спутника получает даже немного больше солнечного света, а действительно более темная поверхность находится как раз перед нашими глазами. Все зависит от того, что понимать под словом «темная».

Выражение «темная сторона Луны» известно практически каждому. Оно стало частью массовой культуры задолго до того, как группа Pink Floyd выпустила свой знаменитый альбом The Dark Side of the Moon. Однако с научной точки зрения это название не совсем точное, пишет IFLScience.

Дело в том, что невидимая с Земли сторона Луны вовсе не погружена в вечную темноту. Более того, если учитывать все особенности освещения, она в среднем получает немного больше солнечного света, чем обращенная к нам сторона.

Но есть и другая неожиданная деталь: если под темнотой понимать цвет поверхности, то более темная сторона Луны — именно та, которую мы постоянно наблюдаем с Земли.

Почему мы всегда видим только одну сторону Луны?

Луна находится в состоянии так называемого приливного захвата Землей. Это означает, что период ее вращения вокруг собственной оси совпадает с периодом обращения вокруг нашей планеты.

Один оборот занимает примерно 27,3 суток. Поэтому Луна постоянно обращена к Земле практически одной и той же стороной. При этом она вовсе не стоит на месте и продолжает вращаться вокруг своей оси. Просто скорость вращения точно согласована с ее движением вокруг Земли.

Подобное явление характерно и для других крупных спутников планет Солнечной системы. Например, Плутон и его спутник Харон находятся во взаимном приливном захвате: они всегда обращены друг к другу одними и теми же полушариями.

Долгое время обратная сторона Луны оставалась для человечества загадкой. Даже после появления телескопов астрономы могли изучать только обращенную к Земле поверхность.

На обратной стороне Луны тоже бывает день

Распространенное заблуждение заключается в том, что невидимая сторона Луны постоянно находится в тени. На самом деле солнечный свет освещает оба полушария спутника. Пока на одной стороне продолжается лунный день, на другой наступает ночь.

Полный цикл смены дня и ночи на Луне занимает около 29,5 земных суток.

Таким образом, у Луны действительно существует темная, не освещенная Солнцем область, но ее расположение постоянно меняется.

Есть и места, где солнечный свет практически никогда не появляется. Это глубокие участки кратеров возле лунных полюсов, куда лучи Солнца не достигают из-за особенностей рельефа. Именно такие постоянно затененные области особенно интересуют ученых, поскольку там могут сохраняться залежи водяного льда.

Однако речь идет лишь об отдельных участках поверхности, а не о целом полушарии.

Почему обратная сторона получает больше солнечного света?

На первый взгляд кажется, что обе стороны Луны должны получать одинаковое количество света. Но существует небольшая разница.

Обращенная к Земле сторона получает дополнительное освещение от нашей планеты, отражающей солнечные лучи. В дневное время эта добавка почти незаметна — менее одной двухтысячной от прямого солнечного освещения.

Однако есть и противоположный эффект.

Во время лунных затмений Земля закрывает Солнце от видимой стороны Луны. Такие события происходят регулярно, тогда как на обратной стороне подобных затмений не бывает.

Земная атмосфера пропускает и преломляет часть солнечного света, поэтому во время полного затмения Луна приобретает красноватый оттенок. Но большая часть прямого солнечного излучения оказывается заблокирована.

В результате, как отмечает Sky at Night Magazine, за длительный период обратная сторона Луны получает немного больше солнечного света, чем видимая.

Разница невелика, но она опровергает представление о том, что невидимое полушарие постоянно находится во мраке.

Почему обратную сторону все же можно назвать темной?

Слово «темный» далеко не всегда означает отсутствие света. Нередко оно используется для обозначения чего-то неизвестного или неизученного. И в этом смысле выражение «темная сторона Луны» вполне оправданно.

На протяжении более 350 лет после начала телескопических наблюдений астрономы не знали, как выглядит обратное полушарие спутника. Только в 1959 году советская автоматическая станция «Луна-3» впервые передала на Землю его фотографии.

С тех пор космические аппараты составили подробные карты лунной поверхности, но обратная сторона по-прежнему изучена не так хорошо, как видимая. Например, американские астронавты программы «Аполлон» доставили на Землю множество образцов горных пород с обращенного к нам полушария.

Первые образцы с обратной стороны удалось получить лишь в 2024 году, когда китайская миссия «Чанъэ-6» успешно доставила на Землю лунный грунт. Кроме того, некоторые районы обратного полушария люди впервые увидели непосредственно своими глазами только во время миссии «Артемида-2» в 2026 году.

Обратная сторона Луны защищена от радиосигналов Земли

У невидимого полушария есть еще одна особенность, которая делает его особенно привлекательным для науки. Луна служит естественным экраном, блокирующим радиосигналы, поступающие с Земли. Поэтому обратная сторона считается одним из наиболее перспективных мест для размещения будущих радиоастрономических обсерваторий. Здесь ученые смогут проводить наблюдения с гораздо меньшими помехами от земных радиопередатчиков и спутников.

Одна из главных целей таких исследований — изучение так называемых темных веков Вселенной, периода до появления первых звезд. Таким образом, обратная сторона Луны действительно может считаться темной, но уже в радиотехническом смысле.

Настоящая темная сторона Луны — та, которую мы видим

Самый неожиданный ответ появляется, если понимать темноту не как отсутствие освещения, а как цвет поверхности. Когда мы называем какой-либо предмет темным, обычно имеем в виду, что он отражает меньше света. Именно это происходит с двумя полушариями Луны.

На видимой стороне находятся огромные темные равнины, известные как лунные моря. Они образовались в результате древней вулканической активности и состоят преимущественно из базальтовых пород, богатых железом. Такая поверхность отражает меньше солнечного света, чем более светлые лунные возвышенности.

При этом подавляющее большинство крупных лунных морей сосредоточено именно на обращенном к Земле полушарии.

Ученые до сих пор обсуждают причины столь заметного различия. Одна из гипотез предполагает, что недра видимой стороны Луны были более теплыми из-за повышенной концентрации радиоактивных элементов. Это могло поддерживать вулканическую активность на протяжении более длительного времени.

В результате на видимой стороне сформировалось больше обширных темных базальтовых равнин.

Получается парадокс: если судить по цвету поверхности и количеству отражаемого света, настоящая темная сторона Луны — та, которую мы видим практически каждую ночь.