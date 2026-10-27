Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Илон Маск обратил свое внимание на Латвию. Что теперь будет? 0 681

Техно
Дата публикации: 27.10.2026
grani.lv
Изображение к статье: салон авто с автопилотом

Миллиардер и глава Tesla Илон Маск поделился в соцсети X публикацией о предстоящем внедрении в Латвии новой системы помощи водителю Tesla Assisted Driving.

Маск перепубликовал сообщение компании Tesla Europe, Middle East & Africa, в котором говорится, что внедрение системы, известной на других рынках как Assisted Full Self-Driving, в Латвии начнется в ближайшее время.

В понедельник, 26 октября, Дирекция безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) признала одобрение системы помощи водителю Tesla, выданное в Нидерландах. Таким образом, наша страна стала десятым государством Евросоюза, в которой одобрена эта технология.

Система Tesla Assisted Driving позволяет автомобилю самостоятельно выполнять ряд действий во время движения: поворачивать, тормозить, перестраиваться между полосами и проезжать перекрестки, следуя маршруту, заданному в навигации. При этом речь не идет о полностью автономном вождении. Водитель обязан постоянно следить за дорожной обстановкой и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Одобрение технологии в Латвии открывает возможность ее использования местными владельцами автомобилей Tesla, однако фактический запуск зависит от дальнейших действий производителя.

На данный момент точная дата, когда латвийские водители смогут воспользоваться новыми функциями, не объявлена.

×
#Илон Маск #Латвия #Tesla #технологии #автомобили #Евросоюз #CSDD
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Space Rider
Изображение к статье: программист
Изображение к статье: тот самый автомобиль
Изображение к статье: научный эксперимент

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
Изображение к статье: опора моста
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео