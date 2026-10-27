Миллиардер и глава Tesla Илон Маск поделился в соцсети X публикацией о предстоящем внедрении в Латвии новой системы помощи водителю Tesla Assisted Driving.

Маск перепубликовал сообщение компании Tesla Europe, Middle East & Africa, в котором говорится, что внедрение системы, известной на других рынках как Assisted Full Self-Driving, в Латвии начнется в ближайшее время.

В понедельник, 26 октября, Дирекция безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) признала одобрение системы помощи водителю Tesla, выданное в Нидерландах. Таким образом, наша страна стала десятым государством Евросоюза, в которой одобрена эта технология.

Система Tesla Assisted Driving позволяет автомобилю самостоятельно выполнять ряд действий во время движения: поворачивать, тормозить, перестраиваться между полосами и проезжать перекрестки, следуя маршруту, заданному в навигации. При этом речь не идет о полностью автономном вождении. Водитель обязан постоянно следить за дорожной обстановкой и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Одобрение технологии в Латвии открывает возможность ее использования местными владельцами автомобилей Tesla, однако фактический запуск зависит от дальнейших действий производителя.

На данный момент точная дата, когда латвийские водители смогут воспользоваться новыми функциями, не объявлена.