В понедельник, 26 октября, специалисты обнаружили новую уязвимость в PHP — технологии, широко используемой для создания и работы интернет-сайтов. Однако, в отличие от двух ранее выявленных критических уязвимостей, новая проблема представляет опасность только при определённых настройках систем.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на латвийское учреждение по предотвращению инцидентов информационной безопасности CERT.LV.

По оценке специалистов, ситуация не требует экстренного выпуска обновлений безопасности.

Около 6000 интернет-ресурсов в Латвии оказались потенциально уязвимыми

Ранее в PHP были обнаружены две критические уязвимости, получившие общее название PHP2Shell.

Они зарегистрированы под идентификаторами CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. Каждая получила оценку опасности 9,2 балла из 10 по международной системе CVSS 4.0.

При определённых условиях эти уязвимости могли позволить злоумышленникам выполнять произвольные команды на сервере без предварительной авторизации.

Поскольку PHP широко применяется при разработке сайтов, потенциальная угроза затронула большое количество интернет-ресурсов по всему миру.

В ходе проверки латвийского киберпространства CERT.LV выявило около 6000 потенциально уязвимых ресурсов. При этом лишь несколько сотен из них относятся к государственному сектору.

Остальные принадлежат частным организациям и предприятиям.

Государственные сайты практически полностью восстановили работу

После обнаружения критических уязвимостей многие владельцы интернет-ресурсов в разных странах временно ограничили или приостановили работу своих сайтов, чтобы снизить риск кибератак до установки необходимых обновлений.

Исправления для двух критических уязвимостей PHP2Shell были опубликованы 21 октября.

По информации CERT.LV, к настоящему времени работа сайтов государственного сектора Латвии практически полностью восстановлена.

Некоторые ресурсы пока функционируют в ограниченном режиме, обеспечивая только основные услуги.

Решение о восстановлении доступа из-за рубежа каждый владелец сайта принимает самостоятельно, учитывая результаты установки и тестирования обновлений.

К вечеру понедельника большинство ресурсов вновь стали доступны и иностранным пользователям.

В частности, портал государственных услуг Latvija.lv и единая платформа государственных сайтов уже доступны из-за границы.

Новая уязвимость обнаружена 26 октября

Специалисты сообщили, что в понедельник была выявлена ещё одна уязвимость PHP.

Однако использовать её злоумышленники потенциально могут только при очень специфической конфигурации системы.

Поэтому разработчики PHP не планируют выпускать внеочередное исправление. Обновление будет включено в очередной запланированный пакет безопасности.

В CERT.LV подчёркивают, что новые уязвимости могут обнаруживаться и в дальнейшем, поэтому администраторам сайтов необходимо постоянно следить за публикацией обновлений и своевременно их устанавливать.

Мошенники могут воспользоваться ситуацией

Отдельно специалисты предупреждают об опасности поддельных программ для проверки безопасности сайтов.

После сообщений о масштабных уязвимостях злоумышленники нередко распространяют якобы специальные диагностические инструменты.

На самом деле такие программы могут заражать компьютеры и серверы вредоносным программным обеспечением.

CERT.LV настоятельно рекомендует не скачивать из интернета неизвестные инструменты, обещающие проверить систему на наличие уязвимостей.

Чтобы выяснить, затронута ли конкретная система, следует обратиться непосредственно к её разработчику или администратору.

Успешных атак пока не обнаружено

По информации CERT.LV, на данный момент в Латвии не зафиксировано успешных кибератак с использованием двух ранее обнаруженных критических уязвимостей PHP.

Однако специалисты предупреждают, что в ближайшее время активность киберпреступников может возрасти, а инструменты для проведения атак — стать более совершенными.

Поэтому владельцам сайтов и администраторам серверов рекомендуется внимательно отслеживать работу своей инфраструктуры, своевременно выявлять подозрительную активность и устанавливать обновления безопасности.

CERT.LV уже связалось с представителями частного сектора, включая поставщиков существенных и важных услуг, операторов критической инфраструктуры, хостинг-провайдеров и телекоммуникационные компании, на ресурсах которых были выявлены потенциально уязвимые сайты.

В целом процесс устранения уязвимостей специалисты оценивают как успешный.

Государственные учреждения смогли оперативно отреагировать на угрозу, а подтверждённых инцидентов, связанных с использованием выявленных критических уязвимостей, пока нет.

CERT.LV совместно с ответственными учреждениями продолжает наблюдать за ситуацией и координировать необходимые меры защиты.