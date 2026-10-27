В Латвии за последний год существенно выросло использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ), свидетельствуют данные исследования Национального совета электронных средств массовой информации (НСЭСМИ) "О медиаграмотности жителей Латвии".

В Латвии за последний год существенно выросло использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ), в то время как потребление традиционных СМИ продолжает сокращаться, свидетельствуют данные исследования Национального совета электронных средств массовой информации (НСЭСМИ) "О медиаграмотности жителей Латвии".

Инструменты ИИ за последний год использовали 52% опрошенных, по сравнению с 29% в прошлом году и 19% в 2024 году.

В свою очередь, свои навыки использования инструментов ИИ без посторонней помощи в этом году положительно оценили 55% опрошенных, тогда как в прошлом году такую оценку дали 32%, а в 2024 году - 27%.

Чаще всего жители используют инструменты ИИ для генерации текста, например, ChatGPT, Claude и Google Gemini. Их за последний год использовали 43% опрошенных по сравнению с 29% в прошлом году. Инструменты для генерации изображений использовали 16%, инструменты для создания презентаций и дизайна - 14%, а инструменты для генерации видео - 8% респондентов.

Инструменты ИИ чаще всего используют для личных нужд, например, для планирования путешествий или тренировок. Такую цель использования указал 31% опрошенных по сравнению с 14% в прошлом году. Для профессиональных нужд ИИ использовали 24%, для образования, учебы и саморазвития - 23%, а для развлечения и досуга - 22% респондентов.

Среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет использование инструментов ИИ еще более распространено. Для образования, учебы и саморазвития инструменты ИИ регулярно используют 51% молодых людей, для личных нужд - 48%, а для профессиональных нужд - 29%. В то же время 15% молодых людей используют инструменты ИИ для психологической поддержки, а 4% - для создания виртуальной "дружбы".

Для поиска общей информации в интернете 67% опрошенных чаще всего используют интернет-поисковики, например, Google или Bing, в свою очередь, 19% отдают предпочтение инструментам ИИ, а 14% - социальным сетям.

Среди молодежи инструменты ИИ для поиска информации чаще всего используют 35% опрошенных, в то время как 46% используют интернет-поисковики и 19% - социальные сети. В свою очередь, среди пожилых людей интернет-поисковики выбирают 75%, инструменты ИИ - 7%, а социальные сети - 19%.