Лесной нетопырь — одна из самых маленьких летучих мышей Европы — способен совершать перелеты на тысячи километров. Ученые зафиксировали рекордную миграцию этого вида из России во Французские Альпы, а предыдущий рекорд принадлежал летучей мыши, окольцованной в Латвии. Исследователи предполагают, что реальный маршрут новой рекордсменки мог превышать 3000 километров.

Трудно представить, что животное весом меньше двух американских пятицентовых монет способно преодолеть расстояние, сравнимое с путешествием через несколько европейских стран. Однако именно такие миграции совершают лесные нетопыри (Pipistrellus nathusii) — небольшие коричневые летучие мыши, масса которых обычно не превышает 10 граммов, пишет IFLScience.

Несмотря на миниатюрные размеры, эти животные способны летать на огромные расстояния в поисках подходящих мест обитания и размножения.

Именно представители этого вида установили сразу два впечатляющих рекорда миграции, один из которых напрямую связан с Латвией.

Из Латвии в Испанию — более 2200 километров

В августе 2015 года исследователи окольцевали лесного нетопыря в Латвии. Специальная метка позволяла опознать животное, если его впоследствии обнаружат в другом месте. Спустя два года эту же летучую мышь нашли мертвой в испанской Наварре.

Расстояние по прямой между двумя точками составило 2224 километра. Результаты исследования были опубликованы в научной статье в 2020 году.

Однако ученые полагают, что реальный путь мог быть значительно длиннее. Дело в том, что во время сезонных миграций лесные нетопыри часто следуют вдоль побережья Балтийского моря, а не летят строго по прямой. Поэтому расстояние между местом кольцевания и местом обнаружения животного показывает лишь минимальную протяженность путешествия.

Для столь маленького млекопитающего даже этот показатель оказался необычайно высоким.

Большинство европейских летучих мышей мигрируют на расстояния не более нескольких сотен километров. Перелеты свыше 1000 километров встречаются сравнительно редко.

Новый рекорд: из России во Французские Альпы

В 2022 году ученые сообщили о еще более впечатляющем случае миграции лесного нетопыря. На этот раз рекорд установила годовалая самка, которую окольцевали на северо-западе России. Всего через 63 дня животное повторно поймали во Французских Альпах.

Минимальное расстояние между двумя точками составило 2486 километров — более чем на 260 километров больше предыдущего рекорда, связанного с Латвией.

Открытие удивило даже самих исследователей.

«Это очень большой сюрприз. Мы думали, что наши летучие мыши мигрируют в страны Юго-Восточной Европы и другие соседние государства, а не во Францию», — рассказал ведущий автор исследования доктор Денис Васенков из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова.

При этом 2486 километров — лишь расстояние по прямой.

Ученые предполагают, что во время путешествия самка следовала вдоль части побережья Балтийского моря и могла останавливаться в районах станций кольцевания птиц.

Если эта гипотеза верна, фактическая протяженность миграции могла превысить 3000 километров.

Почему такой перелет удивил ученых?

Лесной нетопырь весит менее 10 граммов, а по размерам сопоставим с мячиком для настольного тенниса. Для сравнения, даже некоторые гораздо более крупные тропические летучие мыши совершают миграции протяженностью до 2000 километров.

Новый рекорд показывает, что размеры животного далеко не всегда определяют расстояние, которое оно способно преодолеть.

Впрочем, в животном мире встречаются и более продолжительные путешествия. Например, северные олени карибу могут мигрировать на расстояние около 1200 километров, перемещаясь по северным территориям Канады и Гренландии.

Некоторые морские животные преодолевают во время миграций десятки тысяч километров. А среди самых коротких известных сезонных перемещений — миграция темных дикуш, составляющая всего около 300 метров.

Но в случае лесного нетопыря ученых особенно впечатляет сочетание крошечных размеров и огромного расстояния перелета.

Зачем ученые изучают миграции летучих мышей?

Несмотря на столь необычные результаты, маршруты миграции летучих мышей до сих пор изучены сравнительно слабо. В Европе подобные исследования нередко проводились в связи с планированием строительства ветровых электростанций, поскольку мигрирующие летучие мыши могут подвергаться опасности при столкновении с работающими турбинами.

Чем точнее ученые будут знать маршруты и продолжительность перелетов, тем проще будет определять территории, где животным необходима дополнительная защита.

История двух лесных нетопырей — из Латвии и России — показывает, что даже самые маленькие европейские млекопитающие могут совершать путешествия через значительную часть континента.

А поскольку реальные маршруты обеих летучих мышей остаются неизвестными, вполне возможно, что их рекорды были еще впечатляющее, чем показывают официальные цифры.