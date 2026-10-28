Около 346 тысяч жителей Латвии могли с 9 декабря лишиться возможности подписывать документы с помощью своих eID-карт. Сами карточки при этом оставались бы действительными.

Но теперь государство нашло способ решить проблему без их массовой замены.

История началась с микрочипов, которые установлены в части латвийских eID-карт. По правилам Евросоюза, такие чипы должны каждые пять лет проходить проверку, подтверждающую, что их по-прежнему можно использовать для электронной подписи.

У чипов определённого поколения (Cosmo 8.1) срок такого разрешения истекает 9 декабря 2026 года. Именно они стоят в большинстве карточек, которые выдавались латвийцам с 2 сентября 2019 года по 30 января 2026 года. Но уже понятно, что подтверждения их соответствия европейским требованиям не будет (одна из возможных причин — производители не захотели этим заниматься).

В результате владельцам вполне годных eID-карт грозила неприятная перспектива: либо получать новые документы раньше срока, либо оставаться без возможности подписывать ими электронные документы. А теперь представьте, что творилась бы в Управлении по гражданству и миграции, если бы в декабре более трёхсот тысяч латвийцев одновременно ломанулись туда за новыми карточками. Да это просто парализовало бы работу учреждения! Не говоря о том, что невозможно так быстро сделать столько новых карт.

К счастью, Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), который отвечает за электронную подпись, придумал выход. Вместо того чтобы заставлять людей менять карточки, он разработал новый способ подписания документов.

Для обычного пользователя смысл такой: eID-карта по-прежнему поможет подтвердить, что документ подписывает именно он. Но саму электронную подпись будет создавать уже не чип карточки, а компьютерная система LVRTC. Юридическая сила такой подписи останется прежней.

И что же теперь делать владельцам eID-карт?

Прежде всего, не спешить менять документы. Проверить, какой чип установлен в карточке, можно на сайте www.eidkarte.lv. Если карта относится к затронутым, LVRTC обещает прислать владельцу объяснение, как пользоваться электронной подписью после 9 декабря.

Поэтому уже сейчас важно удостовериться, правильно ли указан адрес электронной почты, который вы сообщили при получении eID-карты. При необходимости его можно обновить через портал Latvija.gov.lv. Важная деталь: письма на адреса с некоторыми доменами, в частности .ru, отправляться не будут.

Новый способ подписания должен стать доступен владельцам таких карт автоматически. Никуда ходить, получать новую карточку или покупать дополнительное оборудование не потребуется. Правда, сама процедура подписания немного изменится. Подробную инструкцию LVRTC обещает предоставить в ноябре, до того как старый способ перестанет работать.

При этом никаких изменений для тех, кто пользуется мобильным приложением eParaksts mobile, не ожидается. Не пострадают и другие возможности eID-карты: с её помощью по-прежнему можно будет удостоверять личность, входить в государственные электронные системы и путешествовать.

Правительство уже одобрило необходимые для нового способа подписания поправки. Они вступят в силу 1 декабря.

Заодно власти расширили перечень причин, по которым можно досрочно заменить паспорт или eID-карту. В частности, удостоверение личности можно будет поменять, если паспорт ещё действителен, но его срока уже не хватает для запланированной поездки, если в нём закончились свободные страницы или же, если человек сильно изменился внешне. Замену разрешат и в некоторых других случаях, в том числе при незаконном использовании данных документа.