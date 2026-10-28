На Румбуле до 31 октября можно будет бесплатно сдать до 50 старых автомобильных покрышек. Однако они должны соответствовать установленным требованиям.

Покрышки легковых автомобилей должны быть чистыми — без грязи и чернозёма, неокрашенными, неповреждёнными и без дисков. Шины других видов в рамках этой акции не принимаются.

Бесплатно сдать использованные покрышки можно будет в центре сортировки и переработки строительных отходов Nomales по адресу: Румбула, улица Бривниеку, 11.

Пункт приёма будет работать по следующему графику:

в будние дни — с 13:00 до 18:00;

по субботам — с 9:00 до 12:00.

Автомобилистам необходимо самостоятельно выгрузить покрышки и разместить их в месте, указанном сотрудниками. Экологи напоминают: старые автомобильные покрышки нельзя оставлять возле контейнеров для бытовых отходов или выбрасывать на природе. Их разложение может занимать более 100 лет, при этом в окружающую среду могут выделяться вредные вещества.

В то же время материалы, используемые при производстве шин, включая нефтепродукты, текстиль и металл, можно перерабатывать. Это позволяет получать вторичное сырьё и возвращать его в хозяйственный оборот.

Сколько стоит

С приближением периода обязательного использования зимних шин автомобилисты всё активнее приобретают новые комплекты зимней резины.

В Латвии в этом сезоне автомобилисты в среднем выделяют 87 евро на покупку одной зимней шины бюджетного класса, то есть 348 евро за полный комплект. Такие данные приводит латвийский интернет-магазин.

В Латвии зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта для легковых автомобилей и другого транспорта с полной массой до 3,5 тонны.

Маркировка: шины должны иметь символ 3PMSF («гора со снежинкой»). Минимальная глубина протектора — не менее 4 мм.

За езду на летних шинах в период обязательного использования зимней резины предусмотрен штраф; кроме того, могут возникнуть проблемы при прохождении техосмотра.