Несмотря на десятки миллионов евро государственной поддержки и растущий интерес к электромобилям, автомобильные предпочтения жителей Латвии меняются медленно. На рынке по-прежнему преобладают подержанные дизельные машины, причем половина импортируемых автомобилей приходится на четыре марки — BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volvo.

Только каждый пятый автомобиль — новый

Автомобильный рынок Латвии по-прежнему ориентирован преимущественно на подержанные машины. Такую картину представили специалисты SEB banka во время дискуссии о тенденциях отрасли, сообщают Новости ТВ3.

Хотя доля новых автомобилей постепенно увеличивается, среди машин, регистрируемых физическими лицами, лишь примерно каждая пятая является новой.

При этом средний возраст регистрируемых подержанных автомобилей составляет около 13 лет.

Различаются и предпочтения покупателей в зависимости от типа двигателя. Среди новых машин наибольшим спросом пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, тогда как на вторичном рынке продолжают доминировать дизельные модели.

Половина подержанных машин из-за границы — BMW, Mercedes, Audi и Volvo

Руководитель отдела новых сделок и рисков лизингового управления SEB banka Матис Яневич-Дампис отмечает, что выбор подержанных автомобилей не всегда объясняется исключительно стремлением сэкономить.

«Хотелось бы думать, что это отражает то, что мы можем себе позволить, но если подробнее разобраться, какие именно подержанные автомобили мы выбираем, то увидим, что с подавляющим перевесом предпочитаем подержанные автомобили премиум-класса из Западной Европы», — рассказал он.

По данным банка, половину импортируемых в Латвию подержанных автомобилей составляют машины четырех марок: BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volvo.

Таким образом, покупатели нередко предпочитают более старый автомобиль престижной марки новому автомобилю другого сегмента.

Электромобилей становится больше, но их доля составляет всего 2%

На фоне устойчивого спроса на подержанные дизельные автомобили рынок электротранспорта в последние годы демонстрирует заметный рост.

Одним из главных факторов стала государственная программа поддержки покупки электромобилей, на которую выделены десятки миллионов евро.

Однако, несмотря на увеличение числа регистраций, электромобили пока составляют лишь около 2% всего автомобильного парка Латвии. Около 98% автопарка приходится на другие типы транспортных средств.

Статистика первичной регистрации новых и подержанных электромобилей показывает, насколько существенно на спрос влияет финансовая помощь государства.

За время действия программы уже израсходовано около 50 миллионов евро, благодаря которым приобретено более 10 тысяч автомобилей.

Денег на субсидии может хватить только до весны

Государственная программа продолжает действовать, но ее финансирование постепенно исчерпывается. Председатель правления Фонда инвестиций в окружающую среду Занда Янсоне допускает, что оставшихся средств хватит примерно до весны.

«На данный момент, по предварительным оценкам, финансирования может хватить до весны. Конечно, возможно, появятся и дополнительные программы, но сейчас, по крайней мере у меня лично, нет никаких сведений об этом», — пояснила она.

По словам Янсоне, интерес к программе остается высоким. Особенно активно жители подавали заявки в конце лета и начале осени.

«Интерес действительно был очень и очень большим. По-моему, в сентябре и августе у нас были просто рекордные показатели», — добавила она.

Пока неизвестно, появится ли после завершения нынешней программы новая возможность получить государственную помощь при покупке электромобиля.

Экономисты предупреждают о побочном эффекте субсидий

Хотя государственная поддержка стимулирует продажи электрических автомобилей, специалисты обращают внимание и на возможные негативные последствия.

По их оценке, покупатели могут привыкнуть к субсидиям и после окончания программы отложить приобретение электромобиля в ожидании очередного этапа финансирования.

Главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что подобный эффект способен повлиять на поведение покупателей.

«Да, такое приучение к поддержке может иметь не самые положительные последствия, формируя выжидательную позицию», — отметил он.

Кроме того, государственная помощь может влиять на цены автомобилей.

«Зачастую эта поддержка также довольно заметно отражается в конечных ценах. Продавцы чувствуют, каков реальный уровень спроса», — пояснил экономист.

Таким образом, после завершения программы рынок может столкнуться не только со снижением числа покупателей, но и с необходимостью приспособиться к спросу без государственных субсидий.

Подорожание топлива может изменить предпочтения водителей

Еще одним фактором, который в этом году подталкивает жителей к покупке электромобилей, стало повышение цен на топливо. Более высокие расходы на бензин и дизельное топливо делают электрические автомобили привлекательнее для части водителей.

Однако пока этот фактор, как и государственная поддержка, не изменил общую картину латвийского авторынка. Большинство покупателей по-прежнему выбирают подержанные автомобили, а дизельные двигатели сохраняют лидирующие позиции во вторичном сегменте.

Ближайшие месяцы покажут, насколько устойчивым окажется спрос на электромобили по мере сокращения государственной поддержки.