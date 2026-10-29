После многолетних попыток устранить утечку воздуха на Международной космической станции «Роскосмос», предположительно, решил окончательно вывести из эксплуатации один из отсеков российского сегмента. Проблему обнаружили еще в 2019 году, однако многочисленные ремонтные работы не принесли устойчивого результата.

О возможном закрытии отсека сообщает Gizmodo со ссылкой на источники в российской космической отрасли. Официального подтверждения решения пока нет.

Утечку обнаружили еще в 2019 году

Проблемный участок находится в российском сегменте Международной космической станции — в переходном отсеке ПрК, связанном со служебным модулем «Звезда».

Первые признаки утечки воздуха здесь обнаружили в 2019 году. С тех пор специалисты NASA и «Роскосмоса» неоднократно пытались установить ее точные причины и загерметизировать поврежденные участки.

Однако полностью устранить проблему так и не удалось.

Теперь, по информации журналиста Анатолия Зака, основателя специализированного сайта RussianSpaceWeb, российская сторона готовится окончательно закрыть люк между модулем «Звезда» и переходным отсеком. Такое решение позволит изолировать место утечки от остальной части станции и прекратить потери воздуха через этот участок.

При этом сам отсек больше нельзя будет использовать для обычных операций.

Следующий грузовой корабль придется разгружать иначе

Предполагаемое решение уже может повлиять на работу российского сегмента МКС. В ноябре запланирован запуск грузового корабля «Прогресс МС-36», который должен доставить на станцию необходимые припасы. По сведениям Зака, это станет первой грузовой миссией, организованной с учетом закрытия переходного отсека ПрК.

Вместо привычной схемы разгрузки через модуль «Звезда» космонавтам придется использовать люки другого российского модуля — «Поиск».

Таким образом, окончательная изоляция отсека потребует изменения логистики доставки грузов на орбитальную станцию.

Впрочем, ни NASA, ни «Роскосмос» пока официально не подтвердили планы постоянного закрытия ПрК.

NASA и «Роскосмос» разошлись во мнениях о ремонте

Согласно сообщениям СМИ, проблема утечки стала причиной разногласий между американским и российским космическими агентствами. Стороны по-разному оценивали причины повреждений, степень опасности и методы их устранения.

Российский аналитик космической отрасли Георгий Тришкин, на которого ссылается The Insider, утверждает, что NASA настаивало на окончательной изоляции проблемного участка.

Особенно серьезные разногласия возникли после того, как российские специалисты предложили использовать пилу для доступа к предполагаемому месту утечки. По информации Ars Technica, двум космонавтам поручили подготовиться к работам, которые могли включать удаление одного из элементов конструкции внутри отсека.

В NASA выразили обеспокоенность таким способом ремонта, поскольку он мог создать дополнительную угрозу для конструкции станции. На фоне подготовки к этим работам пятерым астронавтам предписали временно укрыться в безопасном месте.

Впоследствии от плана срезать кронштейн внутри переходного отсека отказались.

Потери воздуха увеличились почти в четыре раза

За годы существования проблемы интенсивность утечки заметно менялась. В феврале 2024 года представители NASA сообщили, что скорость потери воздуха удвоилась: примерно с 0,45 до 0,9 килограмма в сутки.

К апрелю того же года, согласно отчету Управления генерального инспектора NASA, показатель достиг приблизительно 1,68 килограмма в сутки. Из-за растущих потерь воздуха NASA присвоило проблеме наивысшую категорию риска.

В июне 2025 года появились признаки возможного улучшения ситуации. Датчики зафиксировали изменение давления, которое специалисты сочли потенциальным свидетельством успешного устранения утечки.

Однако последующие наблюдения показали, что проблема сохраняется. Во время разгрузки грузового корабля «Прогресс-95» российские космонавты заметили медленное снижение давления в переходном отсеке.

Это означало, что воздух продолжает уходить, несмотря на предыдущие попытки ремонта.

Что означает закрытие отсека для МКС?

Если информация об окончательной изоляции подтвердится, «Роскосмос» фактически откажется от дальнейшего использования проблемного переходного отсека. Это позволит ограничить потери воздуха, но одновременно сократит возможности российского сегмента станции. Космонавтам придется использовать другие стыковочные узлы и изменить порядок некоторых грузовых операций.

В то же время закрытие одного отсека не означает прекращения работы всей Международной космической станции. Главная цель предполагаемого решения — обеспечить безопасность экипажа и остальной части орбитального комплекса.

История многолетней утечки также показывает, насколько сложным становится обслуживание МКС, отдельные модули которой эксплуатируются уже более четверти века.

Пока окончательное решение не подтверждено официально, но если переходный отсек действительно выведут из эксплуатации, это станет завершением одной из самых продолжительных ремонтных историй на станции.