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Сдавайся, русский Ванюшка! - Германия и Украина шлют на фронт нового боевого наземного робота 3 686

Техно
Дата публикации: 30.10.2026
Euronews
Изображение к статье: боевой наземный робот

Две компании из Германии и Украины успешно соединили непилотируемый роботизированный танк GEREON компании ARX Robotics из Германии с дистанционно управляемым вооружённым модулем SABER компании ROBONEERS из Украины.

Это считается важным этапом пока ещё молодой кооперации. Ведь договор о сотрудничестве был подписан лишь 4 октября 2026 года во время государственного визита федерального канцлера Фридриха Мерца в Киев, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. До конца 2026 года первые роботизированные машины с новыми вооружёнными модулями должны быть готовы к эксплуатации и поставлены в украинскую армию.

Как работает новая система

Беспилотная гусеничная платформа GEREON обеспечивает движение, подачу электроэнергии и ведёт разведку с помощью камер и датчиков. Установленный сверху модуль SABER от ROBONEERS отвечает за оборону и нападение. Благодаря такой комбинации солдаты могут вести бой с безопасного расстояния, что защищает их жизни.

Робот GEREON компании ARX Robotics уже широко используется в Украине. Он может доставлять боеприпасы и другие припасы, эвакуировать раненых, создавать помехи радиосвязи, отражать атаки вражеских дронов или оснащаться вооружением. Систему можно быстро переоборудовать под конкретные задачи.

Вооружённый модуль SABER также отличается гибкостью. На него можно устанавливать различное вооружение, от обычных винтовок до гранатомётов.

Максимилиан Вид, финансовый директор и сооснователь ARX Robotics, говорит: «Современным сухопутным войскам нужны боевые платформы, которые быстро адаптируются к разным видам задач, интегрируют новые технологии и бесшовно работают с существующими системами».

Компании сотрудничают и в других направлениях. Они создали совместное предприятие, чтобы значительно расширить производство ещё одного транспортного робота под названием Rys Pro в Германии и Украине. Уже в первый год планируется выпустить и поставить более 1 000 таких машин.

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#Украина #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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