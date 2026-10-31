После смерти человека его фотографии, публикации и другая информация могут годами оставаться доступными в социальных сетях. Однако европейские правила защиты персональных данных не распространяются на умерших, поэтому Государственная инспекция данных Латвии не может потребовать удаления таких профилей. Родственникам необходимо обращаться непосредственно к администрациям платформ.

Что делать, если после смерти близкого человека его страница в Facebook, Instagram или TikTok продолжает существовать? Можно ли потребовать удаления фотографий, публикаций и других личных данных, ссылаясь на европейское законодательство о защите персональной информации?

Государственная инспекция данных Латвии (ГИД) поясняет, что подобные вопросы поступают в учреждение регулярно. Однако возможности государственного надзорного органа в таких случаях ограничены, сообщает агентство LETA.

Почему GDPR не защищает данные умерших

Общий регламент Европейского союза о защите данных (GDPR) регулирует обработку персональных данных живых людей. На информацию об умерших его действие не распространяется. Это означает, что Государственная инспекция данных не уполномочена оценивать обработку персональной информации умершего человека или требовать ее удаления на основании GDPR.

При этом отсутствие такой защиты не означает, что удалить аккаунт невозможно. Просто соответствующее решение принимается по правилам конкретной социальной сети.

Как удалить страницу умершего человека в Facebook

Если необходимо удалить аккаунт умершего родственника в Facebook, следует обратиться непосредственно к платформе.

Информация о процедуре доступна в разделе «Помощь» (Help), где предусмотрены инструкции для подачи запроса на удаление аккаунта умершего члена семьи.

Заявителю может потребоваться подтвердить факт смерти владельца профиля и свое право обращаться с такой просьбой.

Instagram позволяет удалить аккаунт или сохранить его в памятном статусе

В Instagram родственники также могут обратиться с запросом об удалении страницы умершего человека. Для подачи заявления необходимо войти в собственный аккаунт Instagram и воспользоваться соответствующей процедурой в справочном разделе платформы.

При этом Instagram предлагает и другой вариант — перевод профиля в памятный статус. Такой аккаунт может сохраняться как цифровая память о человеке, без необходимости полностью удалять опубликованные ранее фотографии и записи.

Что делать с аккаунтом в TikTok

В случае TikTok родственникам рекомендуется обращаться в службу поддержки социальной сети через раздел Legal. В обращении следует объяснить ситуацию и попросить рассмотреть возможность удаления аккаунта умершего пользователя.

Дальнейший порядок действий зависит от требований самой платформы.

Какие документы могут потребоваться

По разъяснению Государственной инспекции данных, при обращении в социальную сеть важно предоставить достаточно информации, чтобы администрация могла установить, о каком аккаунте идет речь.

В частности, рекомендуется указать:

Ссылку на профиль умершего человека или его имя пользователя.

Четкую просьбу об удалении аккаунта.

При необходимости — документы, подтверждающие смерть владельца страницы.

Если платформа потребует — подтверждение родства или права действовать от имени умершего.

Конкретный перечень документов и сроки рассмотрения определяет сама социальная сеть.

Таким образом, универсальной процедуры удаления цифровых профилей умерших людей не существует. Родственникам необходимо обращаться отдельно в каждую платформу, где у человека сохранился аккаунт.

Государственная инспекция данных подчеркивает, что такие запросы не входят в ее компетенцию, поскольку европейский регламент GDPR не распространяется на персональные данные умерших.