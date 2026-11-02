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«Ростелеком» построит подземные дата-центры из-за атак ВСУ 1 61

Техно
Дата публикации: 02.11.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Дата центр

После атак на российскую IT-инфраструктуру "Ростелеком" рассматривает строительство подземных дата-центров. В компании считают, что такие ЦОД помогут лучше защитить данные и сервисы от ударов БПЛА и других внешних угроз

По данным "Ведомостей", из-за атак Украины, отражающей полномасштабное российское вторжение, крупнейший в РФ интернет-провайдер "Ростелеком" планирует построить подземные центры обработки данных (ЦОД). Такие дата-центры будут иметь повышенный уровень защиты от внешних угроз, пишет издание в понедельник, 2 ноября, со ссылкой на топ-менеджера "Ростелекома" и другие источники.

Защита от атак дронов и некоторых ракетных ударов

Размещение серверов под землей может обеспечить дополнительную защиту от беспилотников ударов некоторых типов ракет, считают в компании. О создании одного из подземных дата-центров уже ведутся переговоры с "Норникелем", заявил "Ведомостям" источник, знакомый с ходом обсуждений. Горно-металлургическая компания имеет опыт подземного строительства и обеспечения безопасности шахт.

Подземные объекты считаются наиболее защищенными, поскольку имеют три уровня защиты, пояснил изданию топ-менеджер "Ростелекома". Первый предполагает создание резервных площадок и размещение на них копий данных на случай повреждения основных серверов. Второй уровень защиты заключается в распределении вычислительных мощностей и сервисов между несколькими географически отдаленными друг от друга площадками. Третий уровень предусматривает размещение дата-центров под землей.

Удары ВСУ по российским дата-центрам

В октябре российские IT-системы столкнулись с масштабными проблемами после украинских атак на центры обработки данных "Яндекса" , Сбербанка и VK в нескольких регионах РФ. Последствия затронули широкий круг цифровых услуг, включая доставку, такси и сайты арбитражных судов. В отдельных случаях судебным учреждениям приходилось переносить заседания и объявлять перерывы из-за технических неисправностей.

После этого Минцифры утвердило рекомендации по защите центров обработки данных от ударов беспилотников. Среди прочего российское ведомство призвало размещать оборудования в подземных помещениях.

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#кибербезопасность #беспилотники
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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