Гравитация может передавать энергию веществу посредством процесса, напоминающего механизм возникновения солнечных вспышек. К такому выводу пришли физики из США и Чили, обнаружившие ранее неочевидные математические свойства уравнений общей теории относительности Эйнштейна. Новый механизм получил название «гравитационное пересоединение», а результаты исследования опубликованы в научном журнале Physical Review D.

Как солнечные вспышки помогли понять гравитацию

На первый взгляд, между солнечными вспышками и гравитацией нет ничего общего. Однако физики обнаружили, что математические закономерности, описывающие эти явления, могут иметь неожиданное сходство. Исследование провели Лука Комиссо из Колумбийского университета в США и Фелипе Асенхо из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили.

Отправной точкой для ученых стал хорошо известный физический процесс — магнитное пересоединение. Он происходит в плазме, то есть газе, содержащем электрически заряженные частицы. Плазма составляет значительную часть видимого вещества во Вселенной, в том числе звезды.

Магнитные поля в плазме могут растягиваться, скручиваться и накапливать энергию. При определенных условиях конфигурация магнитного поля резко изменяется, в результате чего накопленная энергия высвобождается.

Именно этот механизм играет важную роль в возникновении мощных солнечных вспышек.

«Магнитное пересоединение происходит, когда силовые линии, находящиеся в определенной конфигурации, разрываются и вновь соединяются в другой конфигурации», — объяснил Комиссо.

По его словам, в результате энергия магнитного поля передается частицам плазмы, вызывая интенсивные энергетические процессы.

У гравитации могут быть свои «листы» поля

Ученые задались вопросом: может ли нечто подобное происходить с гравитационным полем? Ответ оказался связан с особенностями общей теории относительности Эйнштейна.

В отличие от магнитного поля, которое обычно изображают с помощью силовых линий в трехмерном пространстве, гравитация описывается через четырехмерное пространство-время. Поэтому вместо привычных линий исследователи рассматривают двумерные математические структуры, которые называют «листами» поля.

«Поскольку пространство-время четырехмерно, а не трехмерно, гравитация предполагает существование чего-то вроде листов поля вместо силовых линий», — пояснил Комиссо.

Для наглядности он предложил представить множество линий, объединенных в одну поверхность.

Важно, что речь идет не о настоящих физических листах, существующих в космосе, а о математическом способе описания структуры гравитационного поля. Исследователи показали, что при определенных условиях связи между такими структурами могут изменяться. Этот процесс они назвали гравитационным пересоединением.

Согласно предложенной теоретической модели, подобная перестройка способна сопровождаться передачей энергии от гравитационного поля веществу.

Что скрывалось в уравнениях Эйнштейна

Главная особенность открытия заключается в том, что ученые не создавали новую теорию гравитации. Вместо этого они по-новому записали уже существующие уравнения общей теории относительности, используя другие математические переменные.

Такой подход позволил обнаружить сходство с уравнениями, описывающими поведение плазмы, а также выявить дополнительные ограничения на возможные изменения пространства-времени.

Работа продолжает более раннее исследование Комиссо и Асенхо, выполненное совместно с Марикармен Винклер.

«Уравнения Эйнштейна содержат ограничения на то, как может эволюционировать пространство-время, которые не сразу бросаются в глаза», — рассказал Асенхо.

По его словам, выявление этих свойств позволяет лучше понять фундаментальные правила, которым должен подчиняться процесс гравитационного пересоединения. Комиссо добавил, что некоторые следствия физических уравнений становятся заметны только после изменения их математической формы.

Иными словами, исследователи обнаружили не ошибку и не пробел в теории Эйнштейна, а свойства, которые уже содержались в ее уравнениях, но не были очевидны при привычном способе их записи.

При чем здесь столкновения черных дыр

Одной из областей, где открытие может оказаться полезным, ученые называют изучение слияний черных дыр. Когда две черные дыры сближаются и объединяются, пространство-время испытывает чрезвычайно сильные искривления. Такие события сопровождаются возникновением гравитационных волн — распространяющихся возмущений пространства-времени. Их регистрируют специальные обсерватории, в том числе американская LIGO.

Для предсказания характеристик этих волн физики используют сложные компьютерные расчеты, моделирующие поведение пространства-времени во время столкновения. Однако подобные вычисления требуют значительных ресурсов. Обнаруженные математические ограничения потенциально могут помочь ученым определять некоторые свойства гравитационного поля, не рассчитывая весь процесс во всех подробностях.

«Даже без проведения полного расчета мы знаем, что пространство-время должно вести себя определенным образом, что оно должно удовлетворять этим ограничениям», — пояснил Комиссо.

Это может оказаться полезным при разработке и проверке моделей слияния черных дыр.

Открытие пока существует только в теории

Несмотря на необычные выводы, ученые подчеркивают, что гравитационное пересоединение пока остается теоретическим механизмом. Исследование не доказывает, что такой процесс действительно происходит при столкновениях черных дыр или других астрофизических событиях. Пока также неизвестно, сколько энергии он способен передавать веществу и при каких условиях может возникать в природе.

Следующий этап исследований будет связан с поиском физических ситуаций, в которых предсказанный механизм мог бы проявиться.

Отдельный вопрос — способен ли он создавать особенности в гравитационных волнах, которые можно зарегистрировать современными или будущими детекторами.

Если существование гравитационного пересоединения удастся подтвердить, оно может дополнить представления ученых о том, как энергия перераспределяется в условиях чрезвычайно сильной гравитации.

При этом само открытие уже показывает, что даже спустя более века после создания общей теории относительности в уравнениях Эйнштейна продолжают находить неожиданные математические закономерности.