Сезон тайфунов 2026 года в Тихом океане оказался особенно активным. Спутники NASA запечатлели сразу несколько мощных штормовых систем, включая супертайфун Иньфа с необычной почти круглой формой и огромным «глазом». Одновременно остатки другого разрушительного тайфуна, Чампи, достигли Аляски, где усилили штормовую погоду. Ученые связывают повышенную активность циклонов в том числе с климатическим явлением Эль-Ниньо.

Супертайфун необычной формы попал на снимки NASA

С апреля 2026 года в северо-западной части Тихого океана наблюдается повышенная активность тропических циклонов. Начало особенно бурному сезону положил Синлаку, который усилился до супертайфуна и затронул Микронезию, Гуам и Северные Марианские острова, пишет NASA.

После него в регионе сформировались еще 25 штормов, получивших собственные названия. Однако и к концу октября сезон не демонстрировал признаков завершения.

29 октября камера EPIC, установленная на спутнике DSCOVR, запечатлела супертайфун Иньфа вблизи Марианских островов. Он стал уже пятым тайфуном, затронувшим архипелаг в этом году.

На следующий день спутник NASA Terra получил более детальный снимок шторма, который к тому времени переместился западнее островной цепи.

Внимание ученых привлекла необычная структура циклона: почти идеальная круглая форма, большой четко выраженный глаз и отсутствие характерных для большинства тайфунов внешних спиральных полос облаков.

Почему такие тайфуны называют «пончиками»

Иньфа продемонстрировал признаки редкой разновидности тропических циклонов, известных как кольцевые. В отличие от обычных тайфунов, у которых от центра расходятся длинные спиральные полосы дождевых облаков, кольцевые циклоны имеют более симметричную структуру.

На спутниковых снимках они действительно напоминают огромный пончик или автомобильную шину.

Кольцевые тайфуны отличаются почти круглой формой и крупным, хорошо выраженным глазом.

Подобные штормы встречаются относительно редко. Согласно одному из исследований, в западной части северной акватории Тихого океана на них приходится лишь около 4% тропических циклонов.

У кольцевых тайфунов есть несколько характерных особенностей:

Средний диаметр глаза составляет около 45 километров, тогда как у обычных тропических циклонов — примерно 25 километров.

Облачная структура более симметрична, а внешние спиральные полосы выражены слабее.

Такие циклоны способны дольше сохранять интенсивность даже при ухудшении условий для их существования.

Именно последнее свойство делает кольцевые тайфуны особенно интересными для метеорологов, пытающихся прогнозировать изменение силы штормов.

Тайфун с ветром почти 300 км/ч добрался до Аляски

Пока Иньфа находился возле Марианских островов, другой мощный тайфун — Чампи — завершал свое путешествие через Тихий океан. На пике интенсивности скорость его устойчивого ветра приближалась к 300 километрам в час (примерно 83,33 метра в секунду), что сделало его одним из наиболее мощных штормов сезона.

Чампи прошел вблизи Тайваня и Гуама, а его воздействие ощущалось также в отдельных районах Китая и Японии. Шторм принес сильные ветры и интенсивные осадки. Позднее его остатки направились к Аляске, но к тому времени система уже существенно изменилась.

Тропический циклон превратился во внетропический шторм — явление, которое метеорологи называют внетропическим переходом.

Как тропический тайфун превращается в другой шторм

Тропические циклоны получают энергию преимущественно от теплой океанской воды. Их структура характеризуется теплым ядром, а основным источником энергии служат тепло и влага.

Внетропические циклоны устроены иначе: они формируются и усиливаются благодаря температурным контрастам между различными воздушными массами. При переходе от одного типа к другому шторм может изменить форму, увеличить размеры и сформировать атмосферные фронты.

По словам метеоролога Центра космических полетов имени Годдарда NASA Гэри Партики, одним из признаков такого превращения является расширение зоны штормовых ветров. Это не обязательно означает увеличение максимальной скорости ветра. Однако сильный ветер начинает воздействовать на гораздо большую территорию.

В случае Чампи его остатки, по всей видимости, объединились с уже формировавшейся штормовой системой над Беринговым морем и способствовали ее усилению.

Аляске удалось избежать катастрофических последствий, подобных разрушениям от бывшего тайфуна Халонг в октябре 2025 года. Тем не менее в отдельных районах отмечались сильные ветры, ливни и обильные снегопады.

Четыре бывших тайфуна за один год — необычный показатель для Аляски

По данным метеоролога и климатолога Университета Аляски в Фэрбанксе Рика Томана, Чампи стал уже четвертым бывшим тайфуном, достигшим вод Аляски в 2026 году.

До него в регионе наблюдалось воздействие трех других систем:

Банг-Ланг — в августе.

Дуджуан — в сентябре.

Чойван — в начале октября.

Для сравнения, осенью 1997 и 2015 годов, когда в Тихом океане наблюдались особенно сильные явления Эль-Ниньо, к Аляске приходили по три бывших тайфуна.

Всего, согласно данным Томана, с 1970 года на регион повлияли около 60 таких штормов.

При чем здесь Эль-Ниньо

Ученые предполагают, что одной из причин необычной активности тайфунов в 2026 году может быть сильное Эль-Ниньо. Это климатическое явление возникает примерно раз в два-семь лет и связано с повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана.

Эль-Ниньо влияет на атмосферную циркуляцию и может изменять траектории тропических циклонов. В частности, некоторые исследования указывают, что при таких условиях тайфуны в северо-западной части Тихого океана чаще поворачивают на север, вместо того чтобы двигаться преимущественно на запад. В результате повышается вероятность их движения в сторону Гуама, Северных Марианских островов, Японии и Корейского полуострова.

Гэри Партика охарактеризовал нынешний сезон как особенно активный и отметил, что большое количество тропических циклонов увеличивает вероятность появления бывших тайфунов в районе Аляски.

При этом Эль-Ниньо рассматривается как один из возможных факторов, а не единственное объяснение происходящего.