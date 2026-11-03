Октябрьский инцидент с критическими уязвимостями PHP, из-за которого в Латвии временно ограничивали доступ к сайтам, выявил проблемы с обновлением программного обеспечения и принятием решений в учреждениях. При этом 95% важных государственных ресурсов и объектов критической инфраструктуры, нуждавшихся в обновлении, смогли устранить уязвимости всего за два дня, сообщили в Cert.lv.

Критические уязвимости в языке программирования PHP, обнаруженные в октябре, стали серьезной проверкой готовности латвийских государственных учреждений и предприятий к киберугрозам.

Инцидент показал, что главные проблемы связаны не только с технической защитой сайтов, но и с использованием устаревшего программного обеспечения, недостаточным учетом ИТ-ресурсов и длительными процедурами согласования решений.

Об этом в интервью агентству LETA рассказала аналитик безопасности информационных систем и руководитель международного сотрудничества учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Дана Лудвига.

Почему 21 октября ограничили доступ к сайтам?

21 октября из-за критических уязвимостей PHP по всему миру, в том числе в Латвии, был временно ограничен доступ к ряду интернет-ресурсов. Такие меры принимались для предотвращения возможного использования обнаруженных уязвимостей злоумышленниками.

По словам Лудвиги, уже в течение двух дней после объявления об угрозе 95% важных государственных ресурсов и ресурсов критической инфраструктуры, которым требовалось обновление PHP, установили необходимые обновления. После этого сайты вновь стали доступны пользователям с латвийских IP-адресов.

Большинство этих ресурсов в течение следующей недели открыли и для пользователей из-за рубежа.

Представитель Cert.lv оценила процесс восстановления как успешный. Она подчеркнула, что временное отключение сайтов не обязательно свидетельствует о слабой кибербезопасности. Напротив, это может быть признаком способности ответственно и оперативно реагировать на серьезные угрозы.

Лудвига сравнила подобные меры с закрытием дверей до тех пор, пока не появится уверенность в безопасности.

Старые версии программного обеспечения стали главной проблемой

Одним из наиболее важных выводов инцидента стала необходимость своевременно обновлять программное обеспечение. Как пояснила Лудвига, скорость восстановления сайтов во многом зависела от того, насколько регулярно обслуживались соответствующие системы. Если ресурс использовал относительно новую версию программного обеспечения, необходимые обновления можно было установить быстро.

Гораздо сложнее оказалась ситуация с сайтами, работавшими на устаревших версиях PHP. В таких случаях прямое обновление безопасности зачастую невозможно. Сначала приходится выполнять ранее отложенные технические работы, переходить на более новые версии программного обеспечения и только после этого устранять критические уязвимости.

Именно это, по словам специалиста, стало одной из основных причин задержек с повторным открытием отдельных сайтов.

Единая платформа государственных сайтов доказала свою эффективность

Особое внимание Cert.lv уделяет безопасности государственных учреждений и критической инфраструктуры. В целом ситуацию в этой сфере Лудвига оценила положительно.

Важную роль сыграла Единая платформа веб-сайтов государственных и муниципальных учреждений. Благодаря централизованному управлению появилась возможность оперативно ограничить доступ к ресурсам, установить обновления и вновь открыть сайты.

По оценке Лудвиги, октябрьский инцидент наглядно продемонстрировал преимущества такого решения.

В то же время восстановление сайтов, не подключенных к централизованной платформе, зависело от организации их индивидуального обслуживания.

Предприятия не всегда знают, какие сайты и системы у них работают

Cert.lv также связалась с представителями частного сектора, чьи интернет-ресурсы могли быть подвержены аналогичным угрозам. Предприятиям направили индивидуальные напоминания о необходимости установки обновлений.

Теперь специалисты будут оценивать, насколько ответственно компании отреагировали на предупреждения.

По словам Лудвиги, инцидент мог стать неожиданным открытием для некоторых предпринимателей. Оказалось, что компании не всегда располагают полной информацией о собственных ИТ-ресурсах: какие системы доступны из интернета, какие сайты используют PHP и какие версии программного обеспечения на них установлены.

Таким образом, возникшая ситуация стала возможностью провести инвентаризацию цифровой инфраструктуры и включить полученные сведения в планы обеспечения непрерывности деятельности.

Лудвига считает, что благодаря этому при возникновении аналогичной угрозы предприятия смогут реагировать быстрее.

ИТ-специалистам начинают предоставлять больше полномочий

Еще одна выявленная проблема касается организации принятия решений в государственных учреждениях.

Как пояснила представитель Cert.lv, внутренние правила нередко не позволяли руководителям ИТ-подразделений и специалистам по кибербезопасности самостоятельно принимать решения о временном отключении потенциально уязвимых ресурсов. Даже при обнаружении критической угрозы им приходилось обращаться за разрешением к руководству учреждения. Это могло замедлять реакцию на киберинциденты.

После октябрьских событий ситуация начала меняться. По наблюдениям Cert.lv, учреждения все чаще предоставляют профильным специалистам право самостоятельно принимать срочные решения, в том числе о временном ограничении доступа к ИТ-ресурсам.

Такой подход позволяет сократить время реагирования и уменьшить вероятность того, что злоумышленники успеют воспользоваться обнаруженными уязвимостями.

Искусственный интеллект заставит реагировать еще быстрее

Лудвига предупреждает, что подобные ситуации в будущем могут повторяться чаще. Одна из причин — развитие искусственного интеллекта, который позволяет значительно ускорить поиск уязвимостей и их использование для кибератак.

Поэтому учреждениям и предприятиям необходимо готовиться к условиям, когда критические обновления безопасности придется устанавливать практически немедленно. По оценке Cert.lv, срочное обновление важных информационных ресурсов может превратиться из исключительной меры в обычную практику.

Октябрьский инцидент показал, что успешная защита зависит не только от технических решений, но и от регулярного обслуживания систем, понимания собственной цифровой инфраструктуры и готовности быстро принимать решения.