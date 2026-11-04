Европейский космический аппарат Hera впервые смог различить два астероида системы Дидим, включая Диморф, в который четыре года назад намеренно врезался зонд NASA. Тогда ученые впервые экспериментально изменили движение небесного тела, проверяя технологию защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Теперь Hera приближается к месту исторического столкновения, чтобы выяснить, что именно произошло с Диморфом после удара.

Два астероида вместо одной светящейся точки

Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о важном достижении миссии Hera, запущенной в октябре 2024 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. 18 октября 2026 года аппарат сфотографировал двойную систему астероидов Дидим с расстояния около 1280 километров.

До этого момента камеры зонда воспринимали оба небесных тела как единую светящуюся точку. Теперь на изображении удалось отдельно различить меньший астероид — Диморф.

«На этом снимке меньший астероид Диморф впервые становится видимым», — рассказал научный руководитель проекта Hera в ESA Михаэль Кюпперс.

По его словам, пока Диморф занимает на изображении всего около одного пикселя, однако уже отчетливо отделяется от более крупного Дидима. В момент съемки система находилась примерно в 197 миллионах километров от Земли.

Почему NASA специально врезалось в астероид

Диморф стал известен всему миру в сентябре 2022 года, когда в него намеренно врезался американский космический аппарат DART.

Эксперимент NASA был посвящен проверке технологии планетарной защиты — возможности изменить траекторию потенциально опасного небесного тела с помощью кинетического удара.

DART столкнулся с Диморфом, который обращается вокруг более крупного астероида Дидим.

В результате удара орбитальный период Диморфа заметно сократился. Это стало первым подтвержденным случаем, когда человечеству удалось целенаправленно изменить движение естественного небесного тела.

Эксперимент продемонстрировал, что подобный метод потенциально можно использовать для защиты Земли, если в будущем будет обнаружен астероид, представляющий угрозу столкновения.

Однако после миссии DART у ученых осталось немало вопросов. В частности, необходимо точнее определить, как изменились форма и структура Диморфа, какие последствия имел удар и какую роль сыграл выброс вещества с поверхности астероида. Именно на эти вопросы должна ответить Hera.

Hera изучит последствия столкновения вблизи

Европейский аппарат оснащен 12 научными приборами, предназначенными для подробного исследования двойной системы. Ученые планируют изучить размеры, массу, поверхность и внутренние особенности астероидов, а также последствия столкновения с DART. Особое внимание будет уделено Диморфу, диаметр которого составляет около 151 метра.

Помимо основного аппарата, в миссии участвуют два небольших спутника формата CubeSat. Они должны приблизиться к Диморфу, провести дополнительные измерения и в конечном итоге попытаться совершить посадку на его поверхность. Полученные данные помогут уточнить физические модели столкновения космических аппаратов с астероидами.

Это необходимо, чтобы в будущем ученые могли точнее рассчитывать силу удара, необходимую для изменения траектории опасного объекта.

Аппарат уже начал тормозить перед встречей

В октябре Hera выполнила серию маневров, позволивших снизить скорость сближения с системой Дидима. Это важный этап подготовки к дальнейшим наблюдениям: аппарату необходимо не просто пролететь мимо астероидов, а провести продолжительное исследование их характеристик.

По мере сокращения расстояния камеры Hera будут получать все более подробные изображения.

Первый снимок, на котором Диморф удалось отделить от Дидима, стал подтверждением того, что аппарат приближается к своей цели.

Первые подробные фотографии покажут 25 ноября

Следующий важный этап миссии намечен на 25 ноября 2026 года. В этот день Европейское космическое агентство планирует представить первые детальные изображения Диморфа.

«По мере приближения Hera наши изображения будут становиться гораздо четче», — отметил руководитель миссии ESA Ян Карнелли.

Он подчеркнул, что ученые впервые смогут подробно рассмотреть небесное тело, орбита которого была измеримо изменена действиями человека.

Исследования Hera должны помочь превратить успешный эксперимент DART в более точную и предсказуемую технологию планетарной защиты.