Марс, который долгое время считался геологически почти мертвой планетой, может сохранять вулканическую активность до сих пор. Европейский космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил необычные выбросы газа в районе древнего вулкана Альба. Ученые предполагают, что их источником может быть горячая магма под поверхностью планеты.

Если гипотеза подтвердится, это изменит представления не только о геологии Марса, но и о возможных условиях для существования жизни, сообщает Space.

Вулканы Марса могут оказаться спящими, а не потухшими

Марс известен своими гигантскими вулканами. Самый знаменитый из них — гора Олимп, возвышающаяся примерно на 26 километров над окружающими равнинами. Это самая высокая гора Солнечной системы.

Долгое время ученые считали, что эпоха активного вулканизма на Красной планете осталась в далеком прошлом. Однако новые наблюдения европейского орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) заставляют пересмотреть эту точку зрения.

Исследователи обнаружили необычные концентрации хлороводорода в атмосфере над вулканическими трещинами в районе горы Альба.

Этот вулкан расположен в регионе Фарсида, где находится и гора Олимп. Хотя Альба значительно ниже своего знаменитого соседа, по площади она превосходит другие вулканы Солнечной системы: ее поперечник достигает примерно 600 километров.

На Земле хлороводород может выделяться из вулканических жерл вместе с газами, поступающими из горячей магмы. Поэтому его присутствие над марсианскими вулканическими трещинами может свидетельствовать о том, что недра Красной планеты до сих пор сохраняют тепло и геологическую активность.

Газ появляется там, где его не должно быть

Особенность открытия заключается не только в самом обнаружении хлороводорода, но и во времени его появления.

Обычно концентрация этого газа в атмосфере Марса увеличивается зимой в северном полушарии, а летом снижается. Такие сезонные изменения связаны с круговоротом воды и пыли.

Однако в районе горы Альба исследователи зафиксировали противоположную картину. В начале марсианского лета над вулканическими трещинами наблюдались резкие повышения концентрации хлороводорода. Ученые предположили, что газ может поступать из глубин планеты, но зимой задерживаться под слоем льда.

Когда летом лед сублимирует — переходит непосредственно из твердого состояния в газообразное, — накопившийся хлороводород высвобождается в атмосферу.

Этим могут объясняться необычные сезонные всплески, зарегистрированные TGO.

«Это было похоже на поиски иголки в стоге сена»

Один из руководителей исследования, сотрудник Центра космических исследований Польской академии наук Даниэль Меж, назвал обнаружение газа важным свидетельством возможной вулканической активности.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что Марс сохранил достаточно внутреннего тепла для поддержания вулканической активности вплоть до недавнего времени, а возможно, она продолжается и сейчас», — рассказал ученый изданию Space.com.

По его словам, обнаружить столь слабый сигнал оказалось чрезвычайно сложно.

«TGO удалось обнаружить решающее доказательство. Это было похоже на поиски иголки в стоге сена», — отметил Меж.

Аппарат должен был уловить небольшое количество молекул газа, которые, вероятно, поступают в атмосферу лишь периодически.

При этом исследователям пришлось тщательно изучить другие возможные объяснения — прежде всего химические процессы в марсианской атмосфере.

Меж признал, что первоначально распределение газовых выбросов сразу напомнило ему вулканическую активность, однако эту гипотезу еще требовалось обосновать.

На Марсе уже находили признаки недавней активности

Новое исследование дополняет другие свидетельства того, что Марс не полностью утратил геологическую активность.

Ранее орбитальные снимки указывали на то, что некоторые вулканы могли извергаться в течение последних нескольких миллионов лет. Кроме того, сейсмометры регистрировали марсотрясения — подземные толчки, свидетельствующие о процессах в недрах планеты.

Теперь к этим данным добавились необычные выбросы хлороводорода и наблюдения за трещинами в районе горы Альба.

Исследователи предполагают, что под поверхностью может существовать система каналов и резервуаров, связанная со спящей магматической камерой.

Впрочем, прямых наблюдений современных извержений или потоков лавы на Марсе пока нет. Поэтому наличие действующей магмы остается научной гипотезой, которую предстоит проверить.

Открытие может подсказать, где искать жизнь на Марсе

Возможная вулканическая активность имеет значение не только для изучения геологии Красной планеты.

Если под ее поверхностью до сих пор сохраняются источники тепла, они могут создавать условия, благоприятные для микроорганизмов. На Земле подобные среды встречаются в гидротермальных системах, где горячие породы взаимодействуют с водой.

Ученые предполагают, что в прошлом вулканическая активность Марса могла способствовать формированию более плотной атмосферы и теплого климата.

Выделявшиеся из недр газы могли влиять на атмосферные условия, а взаимодействие магмы с подземными водами — создавать локальные участки, пригодные для жизни.

Если такие системы сохранились до настоящего времени, они могут представлять особый интерес для будущих миссий.

«Поиск марсианской жизни в трещинах, через которые просачиваются газы в районе горы Альба, имел бы большой смысл», — считает Меж.

По его словам, активные гидротермальные системы потенциально способны обеспечивать микроорганизмы необходимыми веществами и энергией, одновременно защищая их от суровых условий на поверхности Марса.

Само по себе обнаружение хлороводорода не доказывает существование жизни. Однако оно дает ученым еще одну подсказку, где ее стоит искать.