В этом году искусственный интеллект (ИИ) в Латвии используют 58,2% интернет-пользователей, что на 23,1 процентного пункта больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные ежегодного опроса Центрального статистического управления (ЦСУ) об использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в домохозяйствах.

Наиболее значительно выросло использование ИИ в личных целях - с 28% в 2025 году до 53% в 2026 году. Для работы его применяют 24,8% интернет-пользователей против 15,5% годом ранее, для образования - 12,6% против 8,2%.

Самые активные пользователи ИИ - молодежь в возрасте 16-24 лет (91,3% против 72,7% в 2025 году). Они используют технологию для личных нужд (78,6%) и учебы (59,1%).

Наибольший годовой прирост пользователей зафиксирован среди жителей 45-54 лет - с 27% до 56,1%, а также в возрастной группе 35-44 лет - с 44,1% до 70,2%.

Несмотря на более низкую активность старших поколений, ИИ используют 36,8% жителей в возрасте 55-64 лет против 12,1% годом ранее и 18,4% жителей 65-74 лет против 5,7% в 2025 году. Основной причиной отказа от ИИ жители всех возрастов называют отсутствие повседневной необходимости.

Среди школьников и студентов ИИ используют 95,8%: преимущественно для личных нужд (81%) и учебы (72,3%). Работающие жители применяют его активнее безработных - 62,6% и 57,2% соответственно. Для профессиональных задач ИИ используют 33,2% работающих и 12,7% ищущих работу.

Наиболее активны пользователи ИИ в Рижском регионе (65,2%). Здесь технологию применяют для личных нужд 58,4% жителей, для работы - 33,8%, для учебы - 14,7%. Наибольший прирост пользователей за год отмечен в Видземе (24,8 процентного пункта) и Земгале (24,1 п.п.).

Из 41,8% интернет-пользователей, которые пока не используют ИИ, 27,4% не видят в нем повседневной необходимости, 7,2% не хватает знаний и навыков, а 2,5% не знают о существовании такой технологии. Соображения безопасности данных и конфиденциальности назвали причиной игнорирования ИИ 1,3%, этические соображения - 1,1%.

Жители Латвии стали критичнее относиться к интернет-контенту. В 2026 году достоверность информации проверяли 26,9% интернет-пользователей против 20,1% годом ранее. Чаще всего они оценивали источники или искали дополнительные сведения в интернете (24%), а также консультировались с другими людьми и обращались к альтернативным источникам (11%). Еще 6,1% проверяли информацию посредством участия в интернет-дискуссиях или наблюдения за ними.

Активнее всего факты проверяла молодежь 16-24 лет (40,6%, рост за год на 9,7 п. п.) и жители 25-34 лет (38,8%, рост на 8,9 п. п.). Положительная динамика наблюдается во всех возрастных группах, в том числе среди жителей 65-74 лет - с 8,2% до 10,5%.

Проверка информации чаще характерна для людей с высшим образованием (35,9% - на 9,3 п. п. больше, чем годом ранее). Среди них 32,7% проверяют надежность источников или ищут альтернативные сведения.

Жители с основным и более низким образованием проверяют информацию активнее, чем люди со средним образованием: 26,8% и 19,8% соответственно. В первую группу входят и молодые люди от 16 лет, которые еще получают среднее образование и отличаются высокой цифровой активностью.

В Рижском регионе интернет-пользователи наиболее критично оценивают онлайн-информацию: 33,7% проверяют ее достоверность, а 30% - надежность источников. В других регионах доля проверяющих достоверность информации составляет 23,9% в Земгале, 22,2% в Латгале, 21% в Видземе и 16,1% в Курземе.

Умные устройства и системы в течение последних трех месяцев регулярно использовали 63% жителей - на 19,8 п. п. больше, чем в 2024 году. Самыми популярными оказались умные часы и фитнес-браслеты (34,9%). Их чаще используют женщины (39,1%), чем мужчины (30,1%).

Устройствами для управления энергопотреблением в доме пользовались 37,6% мужчин и 31% женщин. Особенно быстро росло использование умных термостатов, счетчиков и других подобных решений - с 11,4% в 2024 году до 34,1% в 2026 году. Подключенную к интернету бытовую технику и устройства для садоводства и орошения использовали 20,7% жителей. Решения для безопасности дома чаще применяли мужчины (18,5% против 13,9% женщин).

Самые активные пользователи смарт-устройств - люди в возрасте 16-44 лет: их доля в разных возрастных группах составляет 72,6-76,3%. Среди жителей 55-64 лет такие устройства не используют 47%, а среди людей 65-74 лет - 62,4%.

При этом экологически ответственная утилизация техники остается редкостью. На переработку сдают 9,4% мобильных телефонов, 8,7% стационарных компьютеров и 8,2% портативных компьютеров и планшетов.

Большинство жителей предпочитают хранить старые устройства дома: так поступают 62% владельцев мобильных телефонов (на 7,3 п. п. больше, чем в 2024 году) и 37,7% владельцев портативных компьютеров. Продажа или передача устройств другим людям становится менее распространенной: доля таких случаев для мобильных телефонов снизилась с 25,8% в 2024 году до 19,7% в 2026 году.

По данным опроса, интернетом регулярно пользуются 94,3% жителей Латвии. Среди людей в возрасте 16-44 лет доля пользователей превышает 99%, в группе 55-64 лет составляет 91,5%, а среди жителей 65-74 лет - 78,3%. За последнее десятилетие показатель в старшей возрастной группе вырос более чем вдвое.

Самые популярные цели использования интернета - интернет-банк (87%), обмен сообщениями в мессенджерах (85,5%) и электронной почте (85,4%), звонки и видеозвонки (79%), а также социальные сети (77%).

В год выборов в Сейм выросла активность жителей в обсуждении гражданских и политических вопросов в интернете. В 2026 году мнения на сайтах и в социальных сетях выражали 19,9% пользователей против 16,1% в 2025 году. В онлайн-консультациях или подписании гражданских и политических инициатив участвовали 18,1% - на 2,8 пр. п. больше, чем годом ранее.

Растет и популярность онлайн-покупок: их совершали 76,8% жителей Латвии, причем 60,1% делали это в течение последних трех месяцев. Самые активные онлайн-покупатели - люди в возрасте 25-34 лет (79,9%). С возрастом активность снижается, однако пожилые жители также все чаще покупают товары в интернете.