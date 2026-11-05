Постоянные киберугрозы заставили Латвию и другие страны восточного фланга НАТО выработать высокий уровень защиты информационных систем. Теперь их опыт используют европейские партнеры, а международное сотрудничество помогает выявлять атаки, которые затрагивают сразу несколько государств. Об этом рассказала представитель Cert.lv Дана Лудвига.

Латвия не только защищает собственные информационные системы от кибератак, но и помогает другим европейским странам противостоять аналогичным угрозам. Обмен данными между специалистами позволяет выявлять действия одних и тех же злоумышленников в разных государствах.

Об этом в интервью агентству LETA рассказала аналитик безопасности информационных систем и руководитель международного сотрудничества Cert.lv Дана Лудвига.

По ее словам, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша на протяжении длительного времени сталкиваются с киберугрозами со стороны России. Этот опыт заставил страны развивать собственные возможности защиты и одновременно сделал их специалистов востребованными среди международных партнеров.

«У нас не было привилегии выбирать»

Лудвига отметила, что страны Балтии, Финляндия и Польша находятся на восточном фланге НАТО и ЕС и непосредственно сталкиваются с российскими методами ведения кибератак.

«У нас не было привилегии выбирать, нам просто приходится защищаться, и это нас закалило. Радует, что остальная Европа это видит и учится у нас. Навыки наших специалистов по кибербезопасности действительно очень высоки», — подчеркнула представитель Cert.lv.

По ее словам, устойчивость Латвии к киберугрозам стала одним из важных преимуществ страны в международном сотрудничестве.

В частности, совместные операции с Киберкомандованием Вооруженных сил Канады позволяют иностранным специалистам получать практический опыт непосредственно в Латвии.

Как рассказала Лудвига, канадские партнеры сами отмечают ценность такой работы.

Атака на Latvijas Valsts meži помогла защитить другие страны

Одним из примеров международного сотрудничества стала кибератака на латвийское государственное предприятие Latvijas Valsts meži (LVM).

По информации Cert.lv, впоследствии тот же злоумышленник атаковал Агентство кадастра и земельных книг Румынии, а также государственные учреждения Венгрии и Болгарии. Латвийские специалисты передали международным партнерам технические данные, обнаруженные при расследовании атаки на LVM.

«Мы оперативно передали партнерам индикаторы, которые обнаружили в ходе расследования атаки на LVM. Таким образом, наш опыт стал вкладом в защитные меры других стран», — пояснила Лудвига.

Такие индикаторы позволяют специалистам по кибербезопасности распознавать признаки известных атак и проверять, не используются ли аналогичные методы против их организаций.

30 экспертов из пяти стран искали угрозы в латвийских сетях

Еще одним направлением сотрудничества стали совместные операции по поиску киберугроз в государственных информационных системах.

В мае завершилась восьмая такая операция, в которой участвовали 30 технических экспертов из пяти стран - Канады, Ирландии, Норвегии, Польши, Великобритании. В течение трех недель специалисты совместно исследовали сети, информационные системы и цифровую инфраструктуру государственных и публичных учреждений Латвии, пытаясь выявить возможные признаки киберугроз.

В операции участвовали как военные, так и гражданские специалисты. По мнению Лудвиги, подобное взаимодействие показывает, что в современной кибербезопасности традиционное разделение между военными и гражданскими структурами становится все менее существенным.

Почему важно делиться информацией даже о предотвращенных атаках?

На конференции CyberChess особое внимание уделялось обмену конфиденциальной информацией о киберугрозах между доверенными партнерами.

Лудвига подчеркнула, что закрытые каналы сотрудничества позволяют государствам обмениваться сведениями не только об уже произошедших инцидентах, но и о попытках атак, которые удалось своевременно предотвратить. Это дает возможность другим странам заранее подготовиться к аналогичным угрозам.

Cert.lv сотрудничает с учреждениями безопасности государств ЕС и НАТО, представителями государственного и частного секторов, а также с Европолом и правоохранительными органами.

Такое взаимодействие направлено не только на предотвращение кибератак, но и на установление личностей злоумышленников и привлечение их к ответственности.