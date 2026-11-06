NASA анонсировало новый экспериментальный самолет X-70 Fractal, который станет летающей лабораторией для испытания перспективных авиационных технологий. Главная особенность проекта — модульная конструкция, позволяющая быстро заменять элементы самолета и системы управления. Первый полет планируется в течение двух лет, а пока агентство представило лишь предварительное изображение будущего аппарата, созданное искусственным интеллектом.
Самолет, который можно перестраивать для разных испытаний
В заявлении от 4 ноября NASA назвало X-70 Fractal высокоманевренной пилотируемой испытательной платформой.
Самолет получит технологию быстрого изменения конфигурации системы управления полетом. Благодаря этому инженеры смогут оперативно заменять как внутренние, так и внешние компоненты, адаптируя аппарат под различные эксперименты.
По замыслу разработчиков, такая архитектура позволит исследовать маневренность самолетов способами, которые ранее не применялись в пилотируемой авиации.
«X-70 Fractal предоставит NASA пилотируемую высокопроизводительную платформу для испытания передовых систем управления полетом, маневренности и других новейших технологий в реальных условиях полета», — заявил руководитель NASA Джаред Айзекман.
Он назвал проект частью «нового начала для авиации».
«Именно поэтому люди приходят работать в NASA: чтобы создавать, учиться и, самое главное, летать», — добавил Айзекман.
Что известно о характеристиках X-70 Fractal
NASA уже раскрыло основные расчетные параметры будущего самолета.
|Характеристика
|Заявленные параметры
|Крейсерская скорость
|0,75 Маха
|Максимальная высота полета
|13,7 км
|Дальность полета
|Более 2777 км
|Экспериментальная полезная нагрузка
|Около 900 кг
|Взлетная масса
|Около 4535 кг
|Первый полет
|В течение двух лет
Крейсерская скорость X-70 будет сопоставима со скоростью пассажирского Boeing 737 Classic.
При этом самолет сможет перевозить экспериментальное оборудование как внутри фюзеляжа, так и на внешних подвесках. Это позволит использовать одну платформу для широкого спектра исследований.
NASA пока показало только изображение, созданное ИИ
Вместе с анонсом агентство опубликовало изображение, на котором из клубов дыма выступают два наклоненных вертикальных киля.
Однако это не фотография готового самолета и даже не окончательно утвержденный облик X-70. Иллюстрация создана искусственным интеллектом и лишь дает предварительное представление о возможной конструкции.
По очертаниям хвостового оперения аппарат напоминает американские истребители F-22 Raptor и F/A-18 Super Hornet. Заявленная взлетная масса X-70 также близка к массе экспериментального самолета Model 437 Vanguard, разработанного Scaled Composites и Northrop Grumman.
Окончательный внешний вид X-70 Fractal пока неизвестен.
NASA продолжает экспериментировать с авиацией будущего
X-70 станет продолжением программы экспериментальных самолетов NASA, предназначенных для проверки технологий, которые впоследствии могут применяться в гражданской и военной авиации.
Один из таких проектов — X-59, созданный для исследования способов уменьшения звукового удара при сверхзвуковом полете.
X-59 отличается необычно длинной носовой частью и отсутствием традиционного переднего лобового стекла. Вместо него пилот использует систему отображения изображений, получаемых с камер и датчиков.
Конструкция самолета должна уменьшать интенсивность ударных волн, возникающих при преодолении звукового барьера, чтобы сверхзвуковые полеты сопровождались значительно менее громким звуковым ударом.
Другие экспериментальные авиационные проекты развиваются и за пределами NASA. В частности, компания Boom Supersonic испытывает технологии сверхзвукового полета, Boeing работает над истребителем нового поколения F-47, а американское агентство DARPA реализует программу CRANE.
Однако задача X-70 Fractal несколько иная: создать универсальную пилотируемую платформу, которую можно будет многократно перенастраивать для проверки новых систем управления и аэродинамических решений.
Если заявленные сроки будут соблюдены, первый полет самолета состоится до конца 2028 года.
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