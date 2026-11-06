NASA анонсировало новый экспериментальный самолет X-70 Fractal, который станет летающей лабораторией для испытания перспективных авиационных технологий. Главная особенность проекта — модульная конструкция, позволяющая быстро заменять элементы самолета и системы управления. Первый полет планируется в течение двух лет, а пока агентство представило лишь предварительное изображение будущего аппарата, созданное искусственным интеллектом.

Самолет, который можно перестраивать для разных испытаний

В заявлении от 4 ноября NASA назвало X-70 Fractal высокоманевренной пилотируемой испытательной платформой.

Самолет получит технологию быстрого изменения конфигурации системы управления полетом. Благодаря этому инженеры смогут оперативно заменять как внутренние, так и внешние компоненты, адаптируя аппарат под различные эксперименты.

По замыслу разработчиков, такая архитектура позволит исследовать маневренность самолетов способами, которые ранее не применялись в пилотируемой авиации.

«X-70 Fractal предоставит NASA пилотируемую высокопроизводительную платформу для испытания передовых систем управления полетом, маневренности и других новейших технологий в реальных условиях полета», — заявил руководитель NASA Джаред Айзекман.

Он назвал проект частью «нового начала для авиации».

«Именно поэтому люди приходят работать в NASA: чтобы создавать, учиться и, самое главное, летать», — добавил Айзекман.

Что известно о характеристиках X-70 Fractal

NASA уже раскрыло основные расчетные параметры будущего самолета.

Характеристика Заявленные параметры Крейсерская скорость 0,75 Маха Максимальная высота полета 13,7 км Дальность полета Более 2777 км Экспериментальная полезная нагрузка Около 900 кг Взлетная масса Около 4535 кг Первый полет В течение двух лет

Крейсерская скорость X-70 будет сопоставима со скоростью пассажирского Boeing 737 Classic.

При этом самолет сможет перевозить экспериментальное оборудование как внутри фюзеляжа, так и на внешних подвесках. Это позволит использовать одну платформу для широкого спектра исследований.

NASA пока показало только изображение, созданное ИИ

Вместе с анонсом агентство опубликовало изображение, на котором из клубов дыма выступают два наклоненных вертикальных киля.

Однако это не фотография готового самолета и даже не окончательно утвержденный облик X-70. Иллюстрация создана искусственным интеллектом и лишь дает предварительное представление о возможной конструкции.

По очертаниям хвостового оперения аппарат напоминает американские истребители F-22 Raptor и F/A-18 Super Hornet. Заявленная взлетная масса X-70 также близка к массе экспериментального самолета Model 437 Vanguard, разработанного Scaled Composites и Northrop Grumman.

Окончательный внешний вид X-70 Fractal пока неизвестен.

NASA продолжает экспериментировать с авиацией будущего

X-70 станет продолжением программы экспериментальных самолетов NASA, предназначенных для проверки технологий, которые впоследствии могут применяться в гражданской и военной авиации.

Один из таких проектов — X-59, созданный для исследования способов уменьшения звукового удара при сверхзвуковом полете.

X-59 отличается необычно длинной носовой частью и отсутствием традиционного переднего лобового стекла. Вместо него пилот использует систему отображения изображений, получаемых с камер и датчиков.

Конструкция самолета должна уменьшать интенсивность ударных волн, возникающих при преодолении звукового барьера, чтобы сверхзвуковые полеты сопровождались значительно менее громким звуковым ударом.

Другие экспериментальные авиационные проекты развиваются и за пределами NASA. В частности, компания Boom Supersonic испытывает технологии сверхзвукового полета, Boeing работает над истребителем нового поколения F-47, а американское агентство DARPA реализует программу CRANE.

Однако задача X-70 Fractal несколько иная: создать универсальную пилотируемую платформу, которую можно будет многократно перенастраивать для проверки новых систем управления и аэродинамических решений.

Если заявленные сроки будут соблюдены, первый полет самолета состоится до конца 2028 года.