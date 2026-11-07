По данным украинской разведки, РФ начала использовать спутниковую систему "Рассвет" для улучшения связи с дронами над территорией Украины. Это повышет точность ударов и устойчивость БПЛА к средствам РЭБ, пишет Reuters.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Россия начала использовать для ударов по Украине свою низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которую создает компания "Бюро 1440". Новая система уже используется над территорией Украины в военных целях - для повышения точности ударных и разведывательных беспилотников и их большей устойчивости к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, пишет в пятницу, 6 ноября, Reuters со ссылкой на предоставленную в ГУР информацию.

До конца года планируются новые запуски спутников "Рассвет"

Вместе с тем у российской группировки спутников пока недостаточная численность. "Нынешней спутниковой группировки недостаточно для обеспечения непрерывного покрытия территории Украины", - пояснил Reuters представитель ГУР Андрей Юсов. Связь доступна лишь эпизодически - в те моменты, когда спутники пролетают над соответствующими районами.

По оценкам военных экспертов, система предоставляет России два "окна" связи в сутки, каждое из которых длится более часа. Это позволяет осуществлять обмен данными с дронами в режиме реального времени, благодаря чему пилоты могут корректировать маршрут полета непосредственно во время выполнения задачи. В результате снижается зависимость от заранее запрограммированных маршрутов, что, в свою очередь, затрудняет противодействие таким аппаратам. До конца года РФ планирует новые запуски спутников "Рассвет", сообщили далее в ГУР.

Сеть "Рассвет" пока значительно уступает американской Starlink

Спутниковая система "Рассвет" считается российским ответом на сеть Starlink, принадлежащую американской компании SpaceX Илона Маска. Украина активно использует военную версию Starlink - систему Starshield, к которой у России нет официального доступа. При этом российская сеть значительно уступает по масштабам сети Starlink, состоящей из более чем 10 000 аппаратов. Ранее сообщалось, что в марте и июле текущего года РФ вывела на орбиту в общей сложности 32 таких спутника.

Как сообщили в ГУР, Россия стремится расширить географический охват сети и приблизиться к созданию полноценной низкоорбитальной системы спутниковой связи. До 2035 года россияне планируют вывести на орбиту более 900 спутников "Рассвет".

Украина пытается помешать созданию этой сети. Президент Владимир Зеленский ввел санкции против десяти причастных к этому компаний. Кроме того, в августе ВСУ нанесли удар по ракетному центру в Самарской области России, где производятся ракеты-носители для спутников "Рассвет".