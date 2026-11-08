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Солнце разбушевалось: за двое суток произошло более 30 вспышек 0 58

Техно
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вспышки на Солнце
ФОТО: BB.LV/AI

Учёные фиксируют усиление солнечной активности. За двое суток на Солнце зарегистрировали более 30 вспышек, что свидетельствует о повышенной активности его магнитных областей.

Специалисты следят за ситуацией, поскольку некоторые мощные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, способными вызвать магнитные бури на Земле.

При этом большое количество вспышек само по себе ещё не означает, что Землю обязательно накроет сильная геомагнитная буря. Для возникновения таких возмущений важно, сопровождалась ли вспышка корональным выбросом массы и направлен ли он в сторону нашей планеты.

Солнечные вспышки различаются по мощности: от сравнительно слабых классов B и C до более сильных M и X. Однако даже мощная вспышка не обязательно вызывает магнитную бурю.

7 ноября повторён рекорд XXI века

По данным каталога NOAA, 7 ноября на Солнце зарегистрировали 29 вспышек за одни сутки. Это повторение максимального суточного показателя, отмеченного также 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года. Особенность нынешней активности заключается в том, что все 29 событий произошли в одной группе солнечных пятен.

Согласно опубликованному 7 ноября прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, повышенная солнечная активность может сохраниться 8–10 ноября. Вероятность вспышек класса M оценивалась в 60% ежедневно, класса X — в 20%.

Что ожидается на Земле

На 8–9 ноября специалисты NOAA прогнозировали геомагнитные возмущения вплоть до слабых магнитных бурь. На 10 ноября ожидалось некоторое ослабление активности.

Причём геомагнитные возмущения этих дней связаны не только со вспышками, но и с потоком быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры. При благоприятных условиях возможно появление северного сияния, в том числе в северной части Европы.

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#солнце #северное сияние
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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