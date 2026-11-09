От поддельных уведомлений до бесплатных пробных периодов, незаметно превращающихся в платные подписки, долгожданный Акт о цифровой справедливости Комиссии определит и запретит ловушки, заставляющие пользователей кликать, тратить и оставаться подписанными.

Еврокомиссия намерена полностью запретить десять видов манипулятивного дизайна сайтов и приложений, от ложных заявлений о том, что товар вот-вот закончится, до заранее отмеченных дополнительных опций и навязчивых всплывающих окон, следует из проекта Акта о цифровой справедливости, с которым ознакомился Euronews.

Проект, который планируется представить в среду, также запрещает лутбоксы и механики pay-to-win для детей в видеоиграх, обязывает предусмотреть для онлайн-подписок кнопку «расторгнуть договор здесь» и дает Комиссии право штрафовать компании на сумму до 6% их мирового оборота.

Оценка воздействия Комиссии предполагает, что новые правила сэкономят потребителям 88,4 млрд евро финансовых потерь в период с 2025 по 2035 год. С учетом времени, теряемого из-за недобросовестных практик, годовая выгода оценивается в 13,7 млрд евро при повторяющихся затратах бизнеса в 678 млн евро в год после учета пересечений между мерами.

Проект заменит директиву ЕС 2005 года о недобросовестной коммерческой практике новым регламентом, который будет действовать напрямую во всех 27 государствах-членах.

В центре документа новый перечень так называемых «темных паттернов», которые признаются недобросовестными при любых обстоятельствах, так что властям больше не придется каждый раз по отдельности доказывать наличие ущерба. В список входят:

делать отказ значительно сложнее, чем оформление подписки скрывать цену или условия автоматического продления ложно утверждать, что альтернативы нет ложные или ничем не подтвержденные заявления о наличии товара или его популярности повторяющиеся по всему процессу оформления заказа предупреждения о дефиците товара предустановленные опции, которые добавляют дополнительные товары или увеличивают их количество подача отказа как неправильного выбора повторное давление на потребителей с целью заставить их изменить уже сделанный выбор запутанные двойные отрицания поддельные уведомления, создающие впечатление, что с пользователем кто-то связался Комиссия сможет дополнять этот перечень новыми приемами без повторного обращения к законодателям.

Проект также запрещает практику drip pricing, при которой неизбежные сборы появляются только на этапе оформления покупки. Он запрещает скидки по схеме «было/стало», рассчитанные по рекомендованной цене производителя, а не по реальной цене конкурентов, и включает в черный список вводящие в заблуждение заявления дропшипперов.

Особое внимание уделяется детям. Платные лутбоксы и механика pay-to-win будут запрещены для несовершеннолетних в видеоиграх. Внутриигровые валюты должны будут показывать свою стоимость в реальных деньгах и по умолчанию будут отключены для детей, если только родители не дадут согласие.

Реклама, основанная на профилировании несовершеннолетних, будет запрещена для всех продавцов, а не только для крупных платформ, уже подпадающих под действие Акта о цифровых услугах.

Все пользователи получат право отключать автозапуск, уведомления, не связанные с их собственной активностью, систему поощрений за серии действий и функции чат-ботов, имитирующие отношения и удерживающие людей в сервисе.

Бесплатные пробные периоды больше не смогут автоматически переходить в платные подписки без явного согласия потребителя. Клиенты также будут получать напоминания перед автоматическим продлением и право поговорить с живым сотрудником службы поддержки.

Впервые в праве ЕС о защите потребителей проект устанавливает правила для AI-помощников по покупкам. Пользователи будут сами определять, какие покупки они обязаны одобрять, а такие помощники должны будут раскрывать спонсируемые рекомендации.

Регламент начнет применяться через 12 месяцев после вступления в силу. Сначала его должны согласовать Европарламент и государства-члены.

Сопротивление со стороны Германии

Предложение уже сталкивается с сопротивлением в Берлине. В неофициальном документе от 14 октября, о котором сообщило издание Agence Europe, германское правительство заявило, что действующие директивы по защите потребителей следует изменить, а не создавать новый горизонтальный закон.

В документе также говорится, что необходимость превращения директивы о недобросовестной коммерческой практике в регламент «пока еще не была достаточно обоснована».

Комиссар по вопросам защиты потребителей Майкл МакГрат, который ведет этот досье, пытается успокоить бизнес.

Выступая на розничном саммите в Брюсселе в прошлом году, как сообщал Euronews, он описал этот закон как «инициативу, одновременно ориентированную и на потребителей, и на бизнес», которая снизит административную нагрузку