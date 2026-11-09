Совет директоров Nvidia начал независимое расследование после сообщений о том, что генеральный директор компании Дженсен Хуанг состоял в близких отношениях с женщиной, которую американские чиновники связывают с китайскими спецслужбами. Сам Хуанг публично признал супружескую неверность и извинился перед семьей и сотрудниками. История приобрела особое значение из-за его связей с президентом США Дональдом Трампом и роли Nvidia в развитии искусственного интеллекта.

Американский технологический гигант Nvidia оказался в центре скандала, связанного с возможной деятельностью китайских спецслужб. Совет директоров компании объявил о начале независимого расследования после публикаций о личных отношениях генерального директора Дженсена Хуанга с женщиной, которую американская разведка подозревает в передаче информации Пекину.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

Кто такая Элис Хуанг?

По информации The New York Times, опубликованной в прошлом месяце, американские разведывательные службы установили, что женщина по имени Элис Хуанг, связанная с сингапурской компанией центров обработки данных Megaspeed, предположительно передавала информацию китайским властям. Как утверждает издание, она установила близкие отношения с основателем и генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом.

Несмотря на одинаковую фамилию, Элис Хуанг и Дженсен Хуанг не являются родственниками.

Сведения о предполагаемой работе женщины на китайскую разведку основаны на информации американских должностных лиц. В представленном сообщении нет данных о том, что эти подозрения были доказаны в суде.

Глава Nvidia признал супружескую неверность

В воскресенье Дженсен Хуанг обратился к сотрудникам компании и признал, что изменил супруге. Он принес извинения своей семье и работникам Nvidia. В тот же день совет директоров компании сообщил о начале независимого расследования.

В официальном заявлении Nvidia говорится, что проверка проводится «в свете недавних сообщений о том, что основатель и генеральный директор компании Дженсен Хуанг стал объектом усилий иностранных разведывательных служб».

Таким образом, расследование касается не только личных отношений руководителя, но и возможных рисков для информационной безопасности компании.

Почему эта история затрагивает Трампа?

Дженсен Хуанг считается одной из наиболее влиятельных фигур мировой индустрии искусственного интеллекта. Основанная им Nvidia играет ключевую роль в производстве вычислительных чипов, используемых для разработки и работы современных систем ИИ.

Кроме того, Хуанг является близким неофициальным советником президента США Дональда Трампа по вопросам технологической отрасли.

Как отмечает The New York Times, благодаря отношениям с руководителем Nvidia Элис Хуанг могла получить представление о взглядах американского президента на развитие искусственного интеллекта. При этом из приведенной информации не следует, что Хуанг передавал ей секретные сведения или сознательно сотрудничал с иностранной разведкой.

Трамп, как сообщается, знал об отношениях около года

По данным The New York Times, американские разведывательные службы проинформировали Дональда Трампа об отношениях Дженсена Хуанга с Элис Хуанг приблизительно год назад. Однако президент, как утверждает издание, решил не предпринимать никаких действий.

Скандал разгорелся на фоне продолжающегося технологического соперничества США и Китая. Трамп неоднократно выступал против чрезмерного регулирования американской индустрии искусственного интеллекта, объясняя это необходимостью сохранить преимущество США перед Китаем.

Ожидается, что вопросы развития ИИ станут одной из тем встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне в ноябре.

Насколько предполагаемые связи Элис Хуанг с китайскими спецслужбами могли повлиять на безопасность Nvidia или доступ к чувствительной информации, предстоит установить в ходе расследования.

Добавим, что Совет директоров Nvidia подчеркнул, что пока не имеет оснований считать, что государственная безопасность США или коммерческие секреты компании были скомпрометированы. При этом расследование охватит всю доступную информацию, а Хуанг обещал сотрудничать с проверяющими.

В свою очередь, Китай отверг обвинения в шпионаже, назвав публикации необоснованными предположениями.