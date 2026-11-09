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Компании могут использовать ИИ как правдоподобный предлог для увольнения! CERT о новой тенденции 0 12

Техно
Дата публикации: 09.11.2026
LETA
Изображение к статье: робот и человек за работой

Искусственный интеллект открывает для компаний новые возможности, однако существует риск, что часть из них будет использовать эту технологию и как удобное оправдание для увольнения сотрудников. Более того, инвесторы могут воспринять такое объяснение гораздо благосклоннее, чем признание того, что у компании есть другие финансовые проблемы.

В программе TV24 “Цена денег” заместитель руководителя CERT.LV Варис Тейванс допустил, что на финансовых рынках может сформироваться тенденция использовать внедрение искусственного интеллекта для легитимации сокращения числа работников.

Он пояснил, что в ситуации, когда компания объявляет об увольнении 300 сотрудников, но не может обосновать такой шаг ясной бизнес-стратегией, у инвесторов могут возникнуть опасения относительно реального финансового положения компании. Если же увольнение преподносится как часть модернизации и процесса внедрения искусственного интеллекта, такое объяснение может помочь избежать потери доверия инвесторов.

В то же время Тейванс подчеркнул, что искусственный интеллект — это не только риск для рынка труда. Его инструменты могут создавать и новые возможности для заработка и стимулировать экономическую активность. В качестве примера он привёл создание цифрового контента, в котором с помощью искусственного интеллекта могут участвовать и люди без специфических профессиональных знаний. Хотя качество такого контента не всегда высокое, это открывает возможности для создания новых услуг и получения доходов.

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#искусственный интеллект #увольнения #cert #рынок труда
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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