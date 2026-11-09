Обсерватория имени Веры Рубин в Чили обнаружила за орбитой Нептуна необычный небесный объект, который движется вокруг Солнца в направлении, противоположном движению большинства планет. Объект, получивший временное обозначение R631, совершает один оборот почти за 548 земных лет, а наклон его орбиты составляет 142 градуса. Ученые пока не знают, откуда он появился и почему движется по столь необычной траектории.

Почему объект движется «не в ту сторону»

Большинство планет Солнечной системы обращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости и в одном направлении — против часовой стрелки, если смотреть со стороны северного полюса Земли, пишет EarthSky.

Это связано с происхождением Солнечной системы, сформировавшейся около 4,6 млрд лет назад из вращающегося облака газа и пыли. Вещество постепенно объединилось в Солнце, планеты и множество более мелких небесных тел, унаследовавших общее направление вращения.

Однако существуют исключения.

В астрономии ретроградными называют орбиты, наклонение которых превышает 90 градусов относительно основной плоскости обращения планет.

У обнаруженного объекта R631 этот показатель составляет 142 градуса. Таким образом, он не просто движется по сильно наклоненной траектории, но и обращается вокруг Солнца в противоположном направлении.

Один оборот вокруг Солнца занимает почти 548 лет

R631 был обнаружен при анализе наблюдений обсерватории Рубин, проводившихся с декабря 2025 года по март 2026 года. Пока объект имеет лишь временное обозначение. В дальнейшем официальное обозначение ему должен присвоить Центр малых планет.

Сейчас R631 находится примерно в 32 астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица соответствует среднему расстоянию между Землей и Солнцем — около 150 млн километров.

Для сравнения, Нептун обращается вокруг Солнца на среднем расстоянии примерно 30 астрономических единиц.

Предварительные характеристики R631

Наклонение орбиты 142° Расстояние от Солнца сейчас 32 а. е. (около 4,8 млрд км) Период обращения 547,84 года Ближайшее сближение с Солнцем 31 октября 2047 года Расстояние в перигелии 24 а. е. Предполагаемый диаметр Около 100 км

По предварительным расчетам, ближайшей к Солнцу точки своей орбиты R631 достигнет 31 октября 2047 года. Даже тогда он будет находиться на расстоянии около 3,6 млрд километров от нашей звезды.

Возможно, это гигантская комета

Физик и астроном Маршалл Юбэнкс предположил, что диаметр объекта может достигать примерно 100 километров. По своим размерам и возможной природе R631 может напоминать гигантскую комету Бернардинелли — Бернштейна (C/2014 UN271), одну из крупнейших известных комет.

Если R631 действительно является кометным телом, при приближении к Солнцу он теоретически может начать проявлять активность — например, выделять газ и пыль.

Однако пока это лишь предположение. Наблюдения еще не позволили установить точный состав объекта и подтвердить его кометную природу.

Откуда взялась такая странная орбита

Ученые рассматривают несколько возможных объяснений происхождения R631. Согласно одной гипотезе, объект мог сформироваться за пределами Солнечной системы, а затем оказаться захваченным гравитацией Солнца.

Другая версия предполагает, что R631 изначально возник в нашей системе и двигался в обычном направлении, но впоследствии его орбита радикально изменилась под воздействием гравитации массивного небесного тела. Таким телом мог оказаться Юпитер, Нептун или даже звезда, некогда прошедшая относительно близко к Солнечной системе.

Астроном-любитель Сэм Дин считает наиболее вероятным происхождение R631 из пояса Койпера — обширной области ледяных объектов за орбитой Нептуна. По его предположению, слишком тесное сближение с Нептуном в течение последнего миллиарда лет могло сделать орбиту объекта нестабильной и в конечном счете изменить направление его движения.

Есть ли связь со знаменитыми кометами прошлого

Интересно, что наклонение орбиты около 142 градусов встречалось и у других известных небесных тел. Например, подобную орбиту имела Большая комета 1882 года — один из самых ярких объектов, когда-либо наблюдавшихся на земном небе.

К этой же группе относится комета Икея — Секи, которая в 1965 году прошла чрезвычайно близко к Солнцу и распалась на несколько фрагментов.

Обе кометы принадлежат к семейству Крейца. Астрономы полагают, что его представители являются обломками одной древней гигантской кометы.

Однако совпадение наклонения орбит еще не означает общего происхождения.

Астроном Тони Данн провел компьютерное моделирование движения R631 и комет семейства Крейца. Результаты показали, что обнаруженный объект не связан с этим семейством.

Таким образом, происхождение R631 остается загадкой. Дальнейшие наблюдения помогут уточнить его орбиту, размеры и физические свойства, а также понять, какие гравитационные события могли заставить его двигаться вокруг Солнца в обратном направлении.