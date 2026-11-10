Украинские силы используют воздушные шары для различных воздушных операций, в том числе нетрадиционным способом, при котором ударные дроны доставляются глубоко на территорию, контролируемую Россией.

Этот метод, как пишет Defense Express, позволяет доставлять беспилотные летательные аппараты ближе к целям перед их запуском.

Вместо того чтобы полностью полагаться на собственную дальность полета дронов, ударные дроны могут перевозиться шарами на большие расстояния. Это потенциально позволяет им достигать целей, одновременно сокращая расстояние, которое им необходимо преодолеть своими силами.

Эта концепция может дать несколько преимуществ, особенно когда удары направлены по объектам, расположенным далеко от линии фронта.

Размещая дроны ближе к предполагаемым целям, украинские силы могут расширить эффективный радиус действия сравнительно малокомпьютеризированных беспилотных систем.

Шары также могут быть альтернативным средством воздушной транспортировки грузов, что может затруднить России перехват приближающихся угроз.