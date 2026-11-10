В Латвии растёт число киберинцидентов, требующих вмешательства специалистов. В третьем квартале 2026 года CERT.LV вручную обработало 785 таких случаев — на 16,6% больше, чем во втором квартале. Некоторые инциденты затронули государственные структуры, критическую инфраструктуру и другие важные организации.

Кибератак в Латвии становится больше: CERT.LV сообщает о серьёзных инцидентах

Об этом свидетельствуют данные латвийского учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV, опубликованные 10 ноября, сообщает bb.lv.

Большинство зарегистрированных случаев — 623, или 79,4%, — относились к повседневным угрозам. Ещё 94 инцидента были классифицированы как умеренные, 38 — как существенные, 27 — как значительные. Три случая получили категорию высокой значимости.

При этом угроз национального масштаба в третьем квартале зафиксировано не было.

Под угрозой государственные учреждения и инфраструктура

Согласно классификации по уровню воздействия, пять киберинцидентов имели высокие последствия, ещё два — последствия самого высокого уровня.

В двух случаях высокого воздействия пострадали системы, связанные с предоставлением основных государственных услуг, критической инфраструктурой или обслуживанием большого числа пользователей.

Другие инциденты затрагивали организации из категорий, включающих самоуправления, интернет-провайдеров, научные учреждения, политические партии, СМИ и крупные предприятия.

Среди наиболее опасных киберугроз специалисты выделяют хищение и уничтожение конфиденциальной информации, целенаправленные атаки, а также длительные перебои в работе важных информационных систем.

Более полутора миллионов предупреждений за три месяца

За третий квартал CERT.LV разослало около 1,54 миллиона предупреждений о потенциальных угрозах.

Подавляющее большинство — 99,1% — касалось повседневных угроз. Ещё 9860 предупреждений относились к существенным угрозам, 4011 — к умеренным, а 182 — к значительным.

В число распространённых киберугроз входят фишинговые атаки, интернет-мошенничество, попытки взлома, распространение вредоносного программного обеспечения и использование уязвимостей информационных систем.

CERT.LV действует в системе Министерства обороны Латвии и отвечает за мониторинг киберугроз, предупреждение инцидентов и оказание помощи организациям и пользователям в латвийском сегменте интернета.