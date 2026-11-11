Впервые в истории робот самостоятельно собрал конструкцию непосредственно в космосе, без дистанционного управления каждым его движением с Земли. В рамках экспериментальной миссии ASTRA, финансируемой американским агентством DARPA, роботизированная система построила на орбите часть отражающей антенны шириной 1,4 метра. Ученые считают, что технология в будущем позволит создавать гигантские космические телескопы, спутниковые антенны и солнечные электростанции, размеры которых сегодня ограничены возможностями ракет-носителей.

Робот собирал конструкцию, словно детский конструктор

Эксперимент провела команда Калифорнийского технологического института (Caltech) под руководством профессора аэрокосмической и гражданской инженерии Серджо Пеллегрино, пишет Space.

«Это первый случай, когда конструкция была построена в космосе полностью автономно», — заявил ученый 5 ноября.

В рамках миссии Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly (ASTRA) робот должен был собрать ферменную конструкцию для отражающей антенны.

Для этого использовались легкие композитные трубки, алюминиевые соединительные элементы и специальная полиимидная пленка Kapton.

Принцип сборки напоминал работу с детским конструктором: роботизированный манипулятор захватывал отдельные детали, перемещал их в нужное положение и соединял на монтажной платформе.

Главное отличие от предыдущих подобных экспериментов заключалось в том, что робот самостоятельно выполнял операции по сборке, а не управлялся человеком на каждом этапе.

Почему спутники хотят строить прямо на орбите

Сегодня размеры космических аппаратов ограничены габаритами ракет, которые доставляют их на орбиту.

Любой спутник, телескоп или другая конструкция должны помещаться под головным обтекателем ракеты — защитным корпусом, закрывающим полезную нагрузку во время запуска. Поэтому инженерам приходится создавать сложные складные механизмы, позволяющие раскрывать солнечные панели, антенны и зеркала уже после выхода в космос.

Однако если научиться собирать конструкции непосредственно на орбите, это ограничение можно будет существенно ослабить.

«Эта работа может быть полезна не только для астрономии и астрофизики, но и для связи и других областей, например для создания очень больших массивов солнечных панелей для космических солнечных электростанций», — пояснил Пеллегрино.

В перспективе технология может использоваться для строительства и обслуживания спутников, создания крупных радиотелескопов и орбитальных энергетических установок.

В будущем речь идет о конструкциях длиной в километры

Эксперимент ASTRA является частью более масштабной программы DARPA под названием NOM4D — Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials, and Mass-efficient Design. Ее цель — разработать технологии производства и сборки больших конструкций в космосе и на Луне.

Руководитель программы Эндрю Детор подчеркивает, что нынешний эксперимент — лишь первый шаг.

«Цель NOM4D — обеспечить эффективное и масштабируемое строительство очень больших конструкций в космосе», — заявил он.

По словам Детора, речь идет не просто о нескольких десятках метров.

«Под очень большими я подразумеваю конструкции размером в сотни метров или километры. Сегодня невозможно создать ничего даже близкого к таким масштабам», — отметил руководитель программы.

Для сравнения, в рамках ASTRA удалось продемонстрировать сборку конструкции шириной 1,4 метра.

Как проходил эксперимент

Перед отправкой оборудования в космос исследователи завершили два подготовительных этапа: разработали параметры миссии и испытали систему в лабораторных условиях.

Затем полезную нагрузку ASTRA передали космической компании Momentus Inc., которая разместила ее на орбитальном буксире Vigoride 7.

Аппарат был запущен 30 марта 2026 года в рамках совместной миссии SpaceX Transporter-16. На его борту находились две предварительно собранные секции ферменной конструкции, роботизированный манипулятор и комплект деталей, которые предстояло соединить непосредственно на орбите.

Связь с аппаратом была ограничена короткими сеансами общей продолжительностью около 15 минут в сутки. В это время инженеры отправляли команды и проверяли состояние оборудования. Саму сборку робот выполнял автономно.

Однако эксперимент прошел не совсем по первоначальному плану. Из-за ограниченного времени и возникших технических трудностей команда не успела завершить все запланированные секции антенны.

Тем не менее исследователи считают миссию успешной, поскольку главная задача — продемонстрировать возможность автономной сборки конструкции в космосе — была выполнена.

«Разработка полезной нагрузки такой сложности за столь короткое время стала огромной задачей для нашей небольшой команды», — признал Пеллегрино.

Что это изменит для будущих космических миссий

Одним из наиболее перспективных применений технологии ученые называют строительство гигантских космических телескопов. Чем больше зеркало телескопа, тем больше света оно способно собрать и тем более слабые и далекие объекты можно наблюдать. Однако запуск цельного зеркала огромного диаметра практически невозможен из-за ограничений ракет. Роботизированная сборка непосредственно в космосе потенциально позволит создавать телескопы значительно больших размеров, чем существующие.

Еще одно направление — радиотелескопы с крупными антеннами для приема слабых сигналов из отдаленных областей Вселенной. Кроме того, подобные технологии могут использоваться для развертывания больших солнечных панелей и ремонта космической инфраструктуры без участия астронавтов.

В рамках программы NOM4D разрабатываются и другие решения. В частности, команда Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне планирует испытать на Международной космической станции технологию изготовления конструкций из углеродных трубок с их последующим отверждением на орбите.

Пока роботизированное строительство в космосе находится на экспериментальной стадии. Однако успех ASTRA показал, что для создания космических конструкций не обязательно доставлять их с Земли полностью собранными.