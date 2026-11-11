У человечества осталось всего семь дней, чтобы подготовиться к очередному концу света. На этот раз обещают не падение астероида и не нашествие инопланетян, а глобальный цифровой апокалипсиса, пишет портал Grani.lv. Причём с точной датой — 17 ноября 2026 года.

По соцсетям стремительно разносится пророчество: 17 ноября хакеры одновременно взломают все крупнейшие банки мира и обнулят счета клиентов. После чего интернет на планете отключат — на последующие три месяца.

Но не волнуйтесь, конца света не случится, утешает всё то же предсказание. Пока человечество будет учиться жить без банковских карт, соцсетей и доставки пиццы, некий сверхмощный искусственный интеллект исправит все ошибки и уязвимости мирового интернета. А потом, надо полагать, торжественно включит его обратно.

Тем не менее, время ремонта надо как-то пережить. Поэтому людям советуют запастись продуктами, водой, наличными, золотом, серебром, оружием и патронами. Золото, очевидно, понадобится для покупки хлеба, а патроны — на случай, если продавец откажется давать сдачу.

Самое замечательное в этой истории — происхождение пророчества. 31 октября пользователь соцсети X под ником Shibo сообщил, что только что поговорил по телефону с «самым умным человеком из всех, кого знает». Этот неназванный гений и поведал ему о грядущей катастрофе.

Никаких доказательств, разумеется, не последовало. Но разве можно не поверить человеку, который лично знаком с другим умным человеком?

Через несколько дней историю подхватил другой пользователь X, на этот раз из Бразилии. Он сослался уже на таинственные источники из даркнета. Так пророчество обрело дополнительную солидность: одно дело — телефонный разговор неизвестно с кем, и совсем другое — секретные сведения из мрачных глубин интернета.

Дальше слух зажил собственной жизнью. Его стали пересказывать в разных странах, снабжать новыми подробностями и практическими советами по выживанию. В конце концов за дело взялись журналисты и специалисты по проверке фактов.

И выяснилась любопытная подробность. На 17 ноября в США действительно запланировано событие, связанное со связью. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA и Федеральная комиссия по связи FCC собираются проверить национальную систему экстренного оповещения.

Для этого американские радиостанции и телеканалы примерно на минуту прервут передачи и сообщат зрителям и слушателям, что проводится проверка. После чего продолжат работу.

Вот, собственно, и весь апокалипсис.

Что касается всемирного отключения интернета, то у этой затеи есть небольшая техническая трудность. Интернет состоит из множества независимых сетей, принадлежащих разным операторам в разных странах. Единого рубильника, которым можно погасить всё это хозяйство на три месяца, не существует. А банки, вопреки представлениям пророков, не хранят сведения о деньгах клиентов в единственном файле, который достаточно стереть, чтобы все разом обеднели.

Разумеется, настоящие кибератаки и серьёзные сбои бывают. Но никаких доказательств подготовки именно такой всемирной катастрофы на 17 ноября нет.

Впрочем, если вы уже купили мешок гречки, ящик консервов и золотой слиток, не огорчайтесь. Продукты съедите, золото останется. А вот с патронами, пожалуй, стоит повременить.