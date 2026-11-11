«Это больше не научная фантастика или один-единственный демонстрационный самолёт», — сказал Euronews Next Майкл Ду, вице-президент и финансовый директор китайской компании XPeng. Люди смогут начать путешествовать на так называемых летающих автомобилях в Китае уже летом 2027 года, сообщил Euronews Next производитель двухместного аппарата с автопилотом.

Низколетательный аппарат XPeng Aridge близок к массовому коммерческому внедрению, ограниченные поставки партнерам в Китае ожидаются в течение нескольких месяцев, за ними последует более широкое развертывание, и устройство уже одобрено органами гражданской авиации Китая для ограниченного использования.

По словам Ду, компания получила более 7 000 предварительных заказов по всему миру, «большинство из них в Китае, но есть и некоторые из стран Ближнего Востока».

Среди покупателей есть частные лица, интересующиеся персональными полетами и воздушным туризмом, а также операторы в сфере аварийно-спасательных и общественных служб. «Это демонстрирует, насколько широк спектр применений наших продуктов», сказал он.

Самолет прошел технические летные испытания в самых разных условиях. «Мы испытали его на уровне моря, на большой высоте, в холодных районах, жарких районах, при сильном ветре и даже в дождливых районах, во множестве экстремальных случаев, так что это безопасно», сказал Ду.

Компания в течение десятилетия создавала эту технологию на собственном заводе массового производства в Гуанчжоу.

Он также получил разрешение на типовые испытания от Управления гражданской авиации Китая, пилоты-испытатели которого выполнили все тестовые задания. Сейчас компания проходит финальную этап сертификации типа.

Будущее мобильности

По словам Ду, электрические летательные аппараты изменят транспорт так же, как электрификация изменила автомобили.

«Электрификация преобразила и продвинула развитие автомобильной отрасли. Похожие процессы произойдут и в авиационной отрасли», сказал он, упомянув лучшее распределение мощности, большее количество резервных систем и более тихую работу.

Отвечая на вопрос о том, как самолет может изменить мобильность в долгосрочной перспективе, топ-менеджер привел китайскую поговорку о дорогах.

«В Китае есть поговорка: если хочешь развивать экономику, лучше сначала строить дороги», сказал он. «Когда у вас появляются лучшие дороги, доступность повышается для всех».

По его словам, такая логика действовала, пока большая часть поездок приходилась на наземный транспорт, однако воздушная мобильность предлагает «другой формат для повышения эффективности транспортной системы».

Он сказал, что это «со временем полностью изменит то, как люди путешествуют, с точки зрения эффективности и экономики».

Главное преимущество, по словам Ду, в том, что самолетам не требуется непрерывная инфраструктура. «Вам не нужно строить инфраструктуру сантиметр за сантиметром от точки отправления до точки прибытия», сказал он. «Так устроены автомобили. Так устроены линии скоростной железной дороги».

По словам Ду, аппарат может также оказаться полезным для островных государств и слабо заселенных регионов, «такие территории станут очень ценными», когда появится воздушная мобильность, поскольку это создаст экономическую ценность.

Когда устройство появится в Европе?

После Китая компания планирует работать с зарубежными регуляторами и партнерами, при этом наиболее очевидными ранними рынками выглядят Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

Но Европа, по словам Ду, «определенно очень привлекательный рынок». Он добавил, что компания надеется, что Web Summit поможет познакомить европейских потребителей, регуляторов и партнеров с продуктом.

Однако Ду отметил, что перед выходом в Европу предстоит преодолеть ряд препятствий, в том числе вывести на рынок доступный по цене продукт, а также создать необходимую инфраструктуру и места для полетов.

Геополитика

Отвечая на вопрос о напряженности в отношениях между США и Китаем, Ду сказал, что компания выступает за более открытые рынки и была бы рада выйти на рынок США, если это позволят регуляторные условия.

Он отметил, что на долю Китая, США и Европы вместе приходится только около половины мирового рынка летательных аппаратов, поэтому временное отсутствие доступа к одному из них все равно оставляет значительный простор для роста.

Ду сравнил ситуацию с китайскими электромобилями, которые теперь широко признаны в Европе.

«Начать с малого, начать за пределами города, начинать с перевозки грузов, с перевозки некоторых пассажиров, постепенно переходить к более крупным аппаратам и выходить в города», сказал Ду. «Я думаю, это может быть одним из путей более позитивного развития отрасли