NASA представило масштабный план создания постоянной базы на Луне к 2032 году. Американское космическое агентство намерено заранее доставить на поверхность спутника Земли оборудование, источники энергии и строительные материалы, чтобы к моменту прибытия астронавтов там уже существовала необходимая инфраструктура. Для реализации проекта заключаются многомиллиардные контракты с частными космическими компаниями, включая SpaceX и Blue Origin.

От коротких экспедиций — к постоянному присутствию на Луне

О новых этапах лунной программы NASA объявило на мероприятии Max Power, состоявшемся в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Главная цель агентства — перейти от отдельных пилотируемых экспедиций к долговременному присутствию человека на Луне, пишет Daily Mail.

Предполагается, что к 2032 году там появится база, где астронавты смогут жить, проводить научные исследования и работать в течение продолжительного времени.

«Когда наши астронавты вернутся на Луну, первые элементы лунной базы уже будут ожидать их на поверхности», — заявил глава NASA Джаред Айзекман.

Сроки реализации проекта весьма амбициозны. Следующая миссия программы Artemis запланирована на 2027 год, а возвращение астронавтов на поверхность Луны — на 2028-й.

Таким образом, на создание инфраструктуры для постоянного присутствия людей отводится всего несколько лет.

NASA отказалось от орбитальной станции ради базы на поверхности

Новая стратегия стала продолжением инициативы Ignition, представленной в марте 2026 года. В рамках пересмотра лунной программы NASA решило отказаться от проекта окололунной станции Lunar Gateway, сосредоточив ресурсы непосредственно на освоении поверхности Луны.

Работы разделены на три этапа.

Первый предусматривает активное использование роботизированных аппаратов, стандартизацию оборудования и подготовку будущих экспедиций.

На втором этапе начнется создание инфраструктуры, частично пригодной для пребывания людей.

Третий этап предполагает расширение этих объектов до полноценной постоянной базы.

Руководитель программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсия-Галан отметил, что агентство объединило различные направления исследований в единую долгосрочную программу. По его словам, важнейшее изменение заключается в переходе от планирования к практической реализации — заключению контрактов и разработке конкретных технологий.

На доставку грузов выделяют 10 миллиардов долларов

Одна из главных проблем будущего строительства — доставка на Луну большого количества оборудования. Для этого NASA заключило десятилетний контракт CLPS 2 общей стоимостью до 10 млрд долларов.

Программа предусматривает разработку, строительство и эксплуатацию посадочных аппаратов, которые будут перевозить грузы на лунную поверхность. Одновременно финансирование действующей программы CLPS увеличено с 2,6 до 4,2 млрд долларов.

Среди компаний, участвующих в реализации лунных проектов, названы SpaceX, Blue Origin, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Intuitive Machines, Firefly Aerospace, Voyager Technologies и ispace-US.

NASA также заключило соглашения с Blue Origin, Arrow Science and Technology и Impulse Space на разработку специальных орбитальных транспортных аппаратов.

Эти своеобразные космические грузовики должны доставлять тяжелое оборудование с околоземных маршрутов к Луне, откуда посадочные аппараты смогут переправлять его на поверхность.

На Южный полюс отправят луноход с ядерным источником энергии

Особое место в планах NASA занимает роботизированный луноход Promise — Polar Rover for Observation, Mapping and In-Situ Exploration. Его задача — исследовать Южный полюс Луны, где в постоянно затененных кратерах могут находиться значительные запасы водяного льда.

В отличие от аппаратов, использующих исключительно солнечные батареи, Promise получит ядерный источник энергии.

Это позволит ему работать во время лунной ночи, которая длится примерно две земные недели, и исследовать участки, куда практически не попадает солнечный свет.

Луноход оснастят буровой установкой, способной извлекать образцы грунта и льда с глубины около одного метра. На борту также разместят спектрометры, камеры, температурные и радиационные датчики.

Разработкой аппарата займется Лаборатория реактивного движения NASA, используя в том числе запасные компоненты и испытательные образцы оборудования марсоходов Curiosity и Perseverance.

Компания Blue Origin получила контракт стоимостью 94 млн долларов на выполнение миссии. Дополнительное вознаграждение может составить до 140 млн долларов при успешной доставке аппарата к Южному полюсу Луны.

Поиск водяного льда имеет принципиальное значение для будущей базы: воду потенциально можно будет использовать не только для нужд астронавтов, но и для получения кислорода и компонентов ракетного топлива.

На Луне появятся энергетические и коммуникационные башни

Для постоянного пребывания людей потребуется надежное энергоснабжение. NASA поручило компаниям Honeybee Robotics, принадлежащей Blue Origin, и Yank Technologies разработать оборудование для хранения и передачи электроэнергии. Речь идет о солнечных панелях, аккумуляторах и системах беспроводной передачи энергии.

Эти технологии планируется использовать в проекте Mini-Communications and Solar Tower — компактной башни, которая будет обеспечивать связь и энергоснабжение на поверхности Луны.

Такая инфраструктура должна стать одним из первых элементов будущей базы.

Три миссии подготовят место для строительства

Отдельная программа стоимостью около 1,3 млрд долларов объединит три миссии, направленные на подготовку лунной инфраструктуры. Первая, CAPSTONE 02, будет посвящена проверке систем связи и навигации в дальнем космосе.

Вторая предусматривает отправку на Южный полюс Луны роботизированных аппаратов MoonFall, способных перемещаться прыжками. Они должны изучить местность и помочь определить наиболее подходящее место для размещения будущей базы.

Третья миссия займется испытанием инфраструктуры на различных лунных орбитах, чтобы повысить эффективность доставки грузов.

Все три проекта должны создать технологическую основу для последующих пилотируемых экспедиций.

Когда на Луне смогут жить люди?

Согласно представленному плану, NASA рассчитывает приступить к созданию постоянной лунной инфраструктуры еще до возвращения астронавтов.

К 2032 году агентство намерено развернуть базу, которая позволит людям находиться на Луне значительно дольше, чем во время экспедиций программы Apollo. Однако речь пока идет о планах и разработке технологий, а не о гарантированном сроке завершения строительства.

Для реализации проекта необходимо успешно провести целую серию роботизированных и пилотируемых миссий, наладить регулярную доставку грузов, обеспечить энергоснабжение и создать безопасные условия для жизни людей.

«Мы строим лунную базу миссия за миссией», — подчеркнул Айзекман.

По его словам, NASA намерено действовать по принципу последовательного накопления опыта: чаще запускать аппараты, анализировать результаты и использовать полученные знания в следующих экспедициях.

Если программа будет реализована, Луна впервые станет не просто местом кратковременных посещений, а площадкой для длительной работы человека за пределами Земли.