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Подал в отставку глава компании стоимостью в 4 триллиона долларов – его поймали в постели со шпионкой 1 339

Техно
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Nvidia Дженсен Хуанг

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост и вышел из совета директоров компании, сообщает Reuters.

Поводом отставки стало признание Хуанг в романе с женщиной, которую в ряде публикаций называют китайской шпионкой, сообщает Bloomberg.

Хуанг признал внебрачные отношения с Алисой Хуанг, бывшей сотрудницей компании Megaspeed. По сообщениям СМИ, американские спецслужбы подозревают женщину в сотрудничестве с китайской разведкой. Эти обвинения пока не доказаны.

В прессе также появилась информация о других внебрачных отношениях Хуанга, в том числе с подчинённой.

Совет директоров Nvidia начал расследование, чтобы выяснить, могла ли конфиденциальная информация компании попасть к иностранным спецслужбам. Доказательств такой утечки публично не представлено. Скандал вызвал падение акций Nvidia, обеспокоенность инвесторов и вопросы со стороны американских законодателей.

МИД Китая назвал клеветой обвинения в попытке китайской разведки установить контакт с Дженсеном Хуангом.

Отставка гендиректора – это серьёзное событие, поскольку Хуанг не просто управлял Nvidia — он был её сооснователем и главным стратегом на протяжении 33 лет.

Nvidia — одна из самых важных технологических компаний мира. Её главный продукт сегодня — не видеокарты для компьютерных игр, а вычислительные системы, на которых обучают и запускают искусственный интеллект. Главное достижение Nvidia: она сумела превратить графические процессоры (GPU) из сравнительно узкоспециализированного продукта в основу многомиллиардной индустрии ИИ.

Рыночная капитализация превышает 4 трлн долларов США. Чистая прибыли за последний квартал – около 60 млрд долларов США. Это в три с лишним раза больше, чем доходы государственного бюджета Латвии за год.

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#искусственный интеллект #технологии #шпионаж #акции #отставка
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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