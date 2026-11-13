Масштабные технические неполадки в сервисах Microsoft, затронувшие пользователей по всему миру, отразились и на работе отдельных государственных учреждений Латвии.

На Портале проектов правовых актов (TAP) в пятницу, 13 ноября, зафиксировано необычно резкое снижение документооборота. При этом власти заверяют, что экстренные службы, жизненно важные государственные услуги и Национальные вооружённые силы продолжают работать в обычном режиме.

Американская технологическая компания Microsoft столкнулась с масштабным сбоем, затронувшим сразу несколько популярных сервисов, включая электронную почту Outlook, платформу Teams и ИИ-помощника Copilot.

Проблемы возникли в продуктах Microsoft 365, взаимодействующих с Exchange Online и почтовыми службами компании. Неполадки повлияли на работу предприятий и государственных учреждений в разных странах.

В Латвии резко сократился документооборот

С 7:30 утра пятницы на Портале проектов правовых актов (TAP) были зарегистрированы изменения всего по 12 нормативным актам.

При этом лишь один новый проект правил поступил от Министерства обороны.

Остальные изменения носили преимущественно процедурный характер: продление сроков согласования документов, направление проектов дополнительным учреждениям, изменение их статуса или отзыв из системы.

Обычно в рабочие дни, включая пятницу, активность на портале значительно выше. За аналогичный промежуток времени регистрируется уже несколько десятков изменений.

Таким образом, 13 ноября документооборот оказался существенно ниже привычного уровня.

Однако пока не установлено, связано ли это снижение непосредственно со сбоем Microsoft.

Госканцелярия: основные системы не пострадали

В Государственной канцелярии Латвии сообщили, что глобальные технические проблемы Microsoft не повлияли на работу системы делопроизводства MEDUS и Портала проектов правовых актов TAP.

Обе системы используют для обмена информацией официальную электронную адресную систему e-adrese, поэтому непосредственно от пострадавших сервисов Microsoft не зависят.

В то же время Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) подтвердило, что в отдельных государственных учреждениях наблюдались кратковременные технические неполадки.

В частности, возникали проблемы с синхронизацией данных и внутренним обменом информацией.

Министерство продолжает собирать сведения о ситуации совместно с другими ведомствами и оценивать возможные риски.

Экстренные службы продолжают работать

Центр кризисного управления (KVC) заверил, что глобальный сбой Microsoft не нарушил работу экстренных служб Латвии.

Все жизненно важные услуги продолжают предоставляться, ограничений в их доступности на данный момент не выявлено.

Не пострадала и боеспособность Национальных вооружённых сил Латвии.

В настоящее время Центр кризисного управления уточняет информацию о возможных последствиях технических неполадок для всех министерств, подведомственных учреждений и самоуправлений.

При необходимости обмен информацией между государственными структурами осуществляется через альтернативные каналы связи.

Что именно перестало работать у Microsoft

Компания Microsoft сообщила, что технические проблемы затронули широкий спектр продуктов Microsoft 365, связанных с Exchange Online и электронной почтой.

Пользователи в разных странах жаловались на недоступность или нестабильную работу Outlook, Teams и Copilot.

Поскольку эти сервисы активно используются для служебной переписки, видеоконференций, совместной работы и обмена документами, даже кратковременные перебои могут осложнять деятельность организаций.

Особенно заметными такие проблемы становятся в учреждениях, где сотрудники ежедневно обрабатывают большое количество документов и согласовывают решения с другими ведомствами.

Латвия продолжает оценивать последствия

Несмотря на сообщения о технических проблемах в отдельных государственных учреждениях, власти подчёркивают, что критически важная инфраструктура продолжает функционировать.

Государственная канцелярия не зафиксировала сбоев в работе MEDUS и TAP, а Центр кризисного управления не обнаружил ограничений в предоставлении жизненно важных услуг.

Вместе с тем необычно низкая активность на Портале проектов правовых актов показывает, что в день глобальных неполадок привычный документооборот заметно замедлился.

Окончательные масштабы влияния сбоя Microsoft на работу государственных учреждений Латвии пока уточняются.