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В США остановили вылет рейсов во всех аэропортах - на земле осталось 7 тысяч самолетов 0 200

Техно
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: аэропорт
ФОТО: Unsplash.com

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США ввело общенациональный запрет на вылеты во всех аэропортах, пишет Axios.

Меру объяснили «чрезвычайными обстоятельствами» и «соображениями безопасности».

«Движение должно оставаться приостановленным до особого распоряжения, — говорится в уведомлении FAA. — Вопрос о выполнении международных рейсов будет решаться в индивидуальном порядке».

Министра транспорта Шон Даффи написал в X, что причиной приостановки стал сбой в системе связи, затронувший все центры управления воздушным движением. «Технические специалисты ведомства занимаются выяснением причин неполадки», — написал он.

Позднее FAA в X сообщило, что произошел «временный сбой в работе телекоммуникационных систем». Из соображений безопасности «все рейсы были приостановлены».

По предварительным данным, речь не идет о кибератаке, об этом CNN сообщили два источника в правоохранительных органах.

По данным сервиса отслеживания полетов FlightAware, в США задержаны или отменены почти 7000 рейсов.

В последний раз общенациональная приостановка полетов вводилась в январе 2023 года — тогда произошел сбой в системе оповещения пилотов, напоминает CNN. До этого подобная мера по всей стране применялась лишь однажды — после терактов 11 сентября 2001 года.

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#США #авиация #транспорт #безопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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