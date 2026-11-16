Итальянский регулятор оштрафовал Meta на 805 млн евро за доступ приложения Facebook к фотографиям и видео на смартфонах Android без отдельного, осознанного согласия владельцев. Нарушение могло затронуть около 20 миллионов пользователей. Теперь компании придется изменить настройки приложения, однако Meta не согласна с решением и намерена его обжаловать.

Компания Meta, владеющая Facebook, получила в Италии штраф в размере 805 млн евро за нарушение правил защиты персональных данных. Регулятор установил, что приложение Facebook для Android могло получать доступ ко всей фотогалерее смартфона на основании общего разрешения, не объясняя пользователям достаточно ясно, какие именно данные становятся доступны.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA, расследование касалось функции, появившейся в Facebook в 2023 году. Она предлагает пользователям фотографии и видео из памяти телефона, которые можно опубликовать в социальной сети.

Как Facebook получал доступ к личным фотографиям

По данным итальянского ведомства по защите персональных данных, для работы функции Facebook запрашивал одно общее разрешение сразу на несколько возможностей приложения. При этом пользователям не объясняли достаточно четко, что согласие позволяет приложению обращаться также к фотографиям, видеозаписям и связанным с ними метаданным.

Регулятор установил, что такой доступ мог охватывать весь фотоархив устройства и в большинстве случаев сохраняться постоянно. Кроме того, сама функция была включена по умолчанию.

Это означает, что разрешение на доступ к фотографиям, выданное для одной функции приложения, могло использоваться и для другой — предложения снимков для публикации.

Итальянские власти сочли, что подобный механизм не обеспечивает свободного и информированного согласия пользователя.

Нарушение затронуло около 20 миллионов пользователей

По оценке регулятора, проблема касалась примерно 20 миллионов пользователей Android в Италии. Расследование началось в июле 2025 года после обращения центра защиты прав потребителей в Больцано.

В ходе проверки специалисты изучили техническую работу функции и пришли к выводу, что предоставляемая пользователям информация была недостаточной.

При определении размера штрафа ведомство учитывало масштаб нарушения, его продолжительность и недостаточное сотрудничество Meta во время расследования. Сумма санкции составила около 0,47% мирового оборота группы.

Что теперь должна изменить Meta

Регулятор предоставил компании 60 дней для изменения работы приложения. Meta должна отключить автоматическую активацию функции, предлагающей фотографии из галереи смартфона, в том числе для тех пользователей, которые ранее уже разрешили Facebook доступ к своим изображениям.

Чтобы использовать эту возможность в дальнейшем, приложение должно будет запрашивать отдельное и ясно сформулированное согласие. Пользователям также необходимо объяснять, для чего именно требуется доступ к галерее и каким образом соответствующую функцию можно отключить.

Это важное различие: решение не означает полного запрета Facebook на использование фотографий со смартфона. Речь идет о необходимости отдельного согласия на конкретную функцию.

Использовались ли фотографии для обучения ИИ?

Итальянский регулятор отдельно уточнил, что расследование не касалось возможного использования фотографий пользователей для обучения моделей искусственного интеллекта. Meta отрицает подобное использование данных в рамках рассматриваемой функции.

В то же время ведомство оставило за собой возможность отдельно проверить новую функцию, появившуюся в 2026 году и предусматривающую обработку содержимого фотогалереи в облаке.

Meta намерена обжаловать штраф

Компания отвергла выводы итальянского регулятора и объявила о намерении оспорить принятое решение.

«Мы категорически не согласны с оценкой регулятора и несоразмерным размером штрафа», — заявил представитель Meta.

Таким образом, разбирательство еще не завершено. Однако действующее предписание итальянского ведомства требует изменить механизм получения согласия пользователей.

Решение касается приложения Facebook для Android и показывает, насколько важным для регуляторов стало разграничение доступа к личным данным для разных функций одного приложения.