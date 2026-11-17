США вводят дополнительные ограничения на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта. Теперь поставки такой продукции в пять стран, включая Сингапур и Малайзию, потребуют специальных разрешений. Вашингтон пытается закрыть лазейку, благодаря которой китайские компании могли получать доступ к американским технологиям не только через посредников, но и удаленно — арендуя вычислительные мощности за рубежом.

Американские власти ужесточают контроль за поставками мощных чипов для искусственного интеллекта, стремясь ограничить доступ Китая к передовым вычислительным технологиям. Новые правила распространяются не только на непосредственный экспорт оборудования, но и на использование американских чипов через зарубежные центры обработки данных.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA, Министерство торговли США объявило о новых ограничениях в понедельник, 16 ноября. Дополнительные разрешения потребуются для поставок современных чипов ИИ в пять государств: Малайзию, Сингапур, Индонезию, Таиланд и Бразилию.

Эти страны американские власти рассматривают как направления, через которые чувствительные технологии могут попадать к китайским клиентам в обход действующих ограничений.

Почему США решили ужесточить правила

Вашингтон уже ограничивает экспорт наиболее производительных чипов для искусственного интеллекта в Китай. В частности, ограничения затрагивают продукцию американской Nvidia, одного из крупнейших производителей ускорителей для обучения и работы моделей ИИ.

Власти США опасаются, что такие технологии могут использоваться не только в коммерческих целях, но и для развития военных и разведывательных возможностей Китая.

Однако существующие запреты не полностью исключают доступ китайских компаний к американским вычислительным ресурсам. Один из способов обхода ограничений — приобретение оборудования через посредников в третьих странах с последующей нелегальной переправкой чипов в Китай. Другой вариант вообще не требует физически перевозить оборудование через границу.

Китайские компании могли арендовать мощности за рубежом

Вместо покупки запрещенных к экспорту чипов китайские предприятия могли пользоваться серверами, расположенными в других государствах. Например, центр обработки данных в Малайзии закупает оборудование Nvidia, а затем предоставляет клиентам вычислительные мощности через интернет.

В таком случае сами чипы остаются за пределами Китая, однако китайская компания получает возможность использовать их для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта. Именно этот механизм американские власти намерены ограничить. Новые правила предусматривают более строгую проверку клиентов зарубежных центров обработки данных, использующих американское оборудование.

Операторам придется внимательнее устанавливать, кто фактически получает доступ к вычислительным ресурсам и не связан ли конечный пользователь с организациями, на которые распространяются американские экспортные ограничения. Таким образом, Вашингтон пытается контролировать не только продажу самих чипов, но и доступ к их вычислительным возможностям.

Что изменится для пяти стран

Для экспорта, реэкспорта и передачи передовых американских чипов ИИ в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Таиланд и Бразилию вводятся дополнительные лицензионные требования. При этом речь не идет о полном запрете всех поставок. В частности, предусмотрены исключения для определенных поставок компаниям со штаб-квартирами в США при соблюдении установленных условий.

Отдельные ограничения коснутся крупных центров обработки данных, которые могут предоставлять значительные вычислительные мощности клиентам из государств, находящихся под американскими экспортными ограничениями.

Новые требования направлены на то, чтобы оборудование не использовалось для обхода запретов через посредников или удаленные подключения.

Скандал вокруг Nvidia усилил внимание к поставкам чипов

Ужесточение правил происходит на фоне скандала, затронувшего американского производителя чипов Nvidia. 12 ноября компания официально объявила об отставке своего основателя и многолетнего генерального директора Дженсена Хуанга. Его обязанности временно перешли финансовому директору Колетт Кресс.

Отставке предшествовали публикации о личных отношениях Хуанга с Алисой Хуанг, ранее занимавшей руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed International. Американские власти подозревают Алису Хуанг в связях с китайской разведкой. При этом агентство Reuters отмечает, что независимо подтвердить ее предполагаемую работу на китайское правительство не удалось.

Сама Megaspeed оказалась под пристальным вниманием американских властей из-за подозрений в предоставлении китайским клиентам доступа к вычислительным мощностям на базе оборудования Nvidia в обход экспортных ограничений. Компания отвергает обвинения в неправомерных действиях и заявляет, что ведет законную коммерческую деятельность. На данный момент факт нарушения экспортных правил компанией Megaspeed не установлен.

Что это означает для рынка искусственного интеллекта

Новые американские меры затрагивают одну из ключевых особенностей современной индустрии ИИ: для работы с мощными моделями необязательно владеть собственными серверами. Предприятия могут арендовать необходимые вычислительные ресурсы у зарубежных облачных провайдеров. Поэтому ограничения, касающиеся только физической продажи оборудования, не всегда позволяют контролировать его конечное использование.

Теперь США стремятся распространить экспортный контроль и на такие схемы удаленного доступа.

Для международных операторов центров обработки данных это означает дополнительные требования к проверке клиентов и получению разрешений, а для китайских компаний — потенциальное сокращение доступных зарубежных вычислительных мощностей.