Совет директоров Nvidia отказался восстанавливать Дженсена Хуанга в должности генерального директора, несмотря на его готовность вернуться и поддержку со стороны Дональда Трампа и Илона Маска. Основатель технологического гиганта ушел в отставку на прошлой неделе после скандала, связанного с его внебрачными отношениями с женщиной, которую американские власти подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. При этом Nvidia отчиталась о рекордной квартальной выручке — почти 116 млрд долларов.

Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia не намерен возвращать основателя компании Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Решение принято несмотря на публичную готовность самого Хуанга вновь возглавить компанию и призывы влиятельных представителей технологической индустрии восстановить его в должности.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Associated Press, об этом во вторник, 17 ноября, заявил председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс во время представления квартальных финансовых результатов компании.

«Совет директоров единогласно принял его отставку и не намерен восстанавливать Дженсена в должности генерального директора», — подчеркнул Джонс.

Скандал, который привел к отставке

Дженсен Хуанг покинул руководство Nvidia 12 ноября после появления информации о его внебрачных отношениях, в том числе с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские чиновники подозревают в связях с китайскими спецслужбами. Элис Хуанг, несмотря на совпадение фамилий, не является родственницей бывшего руководителя Nvidia. Ранее она занимала высокую должность в сингапурской компании Megaspeed International, работающей в сфере центров обработки данных.

Скандал приобрел особое значение из-за опасений, что через связанные с ней деловые контакты Китай мог получать доступ к передовым микросхемам Nvidia в обход американских экспортных ограничений. Власти США изучают обстоятельства возможных нарушений. При этом подозрения в сотрудничестве Элис Хуанг с китайской разведкой пока не являются установленным судом фактом.

Хуанг заявил, что готов вернуться

Во вторник, незадолго до заявления совета директоров, Хуанг впервые публично высказался о возможности возвращения. В публикации в социальных сетях он признал, что совершил серьезные ошибки в личной жизни.

При этом Хуанг заявил, что готов вновь возглавить Nvidia, если совет директоров сочтет такой шаг отвечающим интересам акционеров, сотрудников, компании и США. По его словам, для него было бы честью откликнуться на соответствующее предложение.

Однако руководство Nvidia дало понять, что не рассматривает его восстановление в должности. В настоящее время обязанности генерального директора исполняет финансовый директор компании Колетт Кресс. Совет директоров занимается поиском постоянного руководителя.

Трамп и Маск выступили в поддержку Хуанга

Отставка одного из наиболее известных руководителей технологической индустрии вызвала противоречивую реакцию. За возвращение Хуанга выступили несколько представителей Кремниевой долины, включая руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска.

Поддержку бывшему главе Nvidia выразил и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Хуанг извлек серьезный урок из произошедшего, и добавил, что не возражал бы против его возвращения. Хуанг ранее неофициально консультировал администрацию Трампа по вопросам искусственного интеллекта.

Тем не менее эти заявления не изменили позицию совета директоров Nvidia.

Компания создает комитет по национальной безопасности

На фоне скандала Nvidia объявила о создании специального комитета совета директоров по вопросам национальной безопасности и соблюдения экспортных ограничений. Его задачей станет усиление контроля за рисками, связанными с международными поставками технологий и деятельностью компании в чувствительных с точки зрения безопасности направлениях.

Это решение принято на фоне расследования американских властей в отношении Megaspeed и возможных каналов поставок ограниченных к экспорту микросхем. При этом само проведение расследования не означает, что Nvidia или ее бывший руководитель уже признаны виновными в нарушении американского законодательства.

Nvidia установила рекорд по выручке

Несмотря на смену руководства и громкий скандал, финансовые показатели Nvidia продолжают стремительно расти. Во вторник компания сообщила, что ее выручка за третий квартал 2027 финансового года, завершившийся 25 октября 2026 года, достигла 115,8 млрд долларов. Это на 103% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Основным источником роста остается спрос на микросхемы и вычислительные системы, используемые для разработки и эксплуатации искусственного интеллекта.

Выручка подразделения центров обработки данных увеличилась более чем вдвое и достигла 107,6 млрд долларов.

Таким образом, Nvidia переживает смену руководства в период рекордных финансовых результатов, одновременно сталкиваясь с расследованием, связанным с экспортом передовых технологий.