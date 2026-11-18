Для управления ракетами и дронами в режиме реального времени при атаке на Крымский мост Киев использовал «летающие модемы», пишет The Financial Times.

Издание утверждает, что Киев начал использовать собственную систему связи для нанесения ударов беспилотниками после замедления в работе Starlink.

Как сообщили FT украинские операторы глубоких ударных установок, эта отдельная сеть беспилотников, оснащенных системами связи, действовала как воздушные ретрансляционные станции.

Летающие модемы поддерживали связь ракет с их пилотами, которые могли направлять их через линии российских средств ПВО, передавая видеопоток в режиме реального времени, пока ракеты неслись на сотни километров к мосту.

Один из членов подразделения беспилотников заявил, что скорость соединения Starshield была ограничена 161 км/ч более недели, в то время как для операции по удару по Крымскому мосту требовалась значительно более высокая скорость связи.

По словам представителей подразделения беспилотников, «летающие» вышки связи обеспечивают ретрансляцию сигналов между операторами и ударными дронами или ракетами, находящимися глубоко на территории противника.

Эта система позволяет вооруженным аппаратам лететь на большее расстояние, сохраняя связь с пилотами, что делает их менее уязвимыми для российских средств ПВО, а также для попыток подавления сигналов и сбивания аппаратов.

Кроме того, эти системы дают пилотам возможность более точно наводить аппараты на уязвимые места целей.

Ранее украинские дроны программировались координатами, а затем запускались в автоматическом режиме. Один пилот, занимавшийся нанесением глубоких ударов, назвал это методом «настроил и забыл». Не сумев уклониться от российской обороны, большинство из них были сбиты.

Тем временем, отмечает издание, Россия разрабатывает собственную сеть летающих модемов, которые соединяются с тайными ретрансляционными станциями в России и Беларуси, недалеко от украинской границы, чтобы наносить удары глубже и точнее внутри страны.

Отметим, что российские военные паблики продвигают другую версию каким именно образом управлялись украинские ракеты и дроны при ударе по Крымскому мосту. Они утверждают, что их наводил британский самолёт разведки.

Украина и Британия этого не подтверждали.