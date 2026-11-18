На Марсе обнаружен ранее неизвестный тип ледниковых образований, скрытых под слоем камней и пыли. Международная группа ученых выявила 29 необычных структур с крутыми склонами и обрывами высотой до 209 метров. Исследователи предполагают, что под поверхностью находятся остатки древних ледников, сохранившихся со времен одного из последних холодных периодов Красной планеты. Открытие может помочь восстановить климатическую историю Марса и определить, где будущие экспедиции смогут добывать воду.

Необычные образования обнаружили возле гигантского вулкана

Исследование, опубликованное в научном журнале Earth and Planetary Science Letters, посвящено району вулкана Альба Монс в северном полушарии Марса. Ученые изучили 738 ударных кратеров и обнаружили внутри некоторых из них необычные лопастевидные образования с резко обрывающимися краями.

Всего удалось выявить 29 таких структур.

Особенность находки заключается в их форме. В отличие от ранее известных марсианских ледниковых образований, эти структуры заканчиваются высокими и крутыми уступами. В некоторых случаях протяженность склонов достигает трех километров, а высота обрывов — 209 метров.

По мнению исследователей, под внешним слоем камней, пыли и других обломочных материалов могут скрываться значительные массы древнего льда.

Как ученые нашли ледники, которые невозможно увидеть напрямую?

Для исследования использовались изображения, полученные двумя космическими аппаратами: американским Mars Reconnaissance Orbiter и европейским ExoMars Trace Gas Orbiter.

На основе пар спутниковых снимков специалисты построили трехмерные модели поверхности, позволившие подробно изучить форму кратеров и расположенных внутри них образований.

Затем исследователи применили компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как могли возникнуть необычные структуры.

Они также сравнили марсианские образования с ледниками Исландии, в том числе покрытыми обломочным материалом и имеющими крутые фронтальные склоны.

«Подобная морфология ранее не описывалась для марсианских ледников, покрытых обломочным материалом, однако она напоминает крутые фронтальные части некоторых покрытых обломками ледников и каменных глетчеров на Земле», — отмечают авторы исследования.

Сходство с земными ледниками стало одним из аргументов в пользу ледникового происхождения обнаруженных структур. При этом наличие льда непосредственно внутри всех 29 образований пока остается научной гипотезой, основанной на анализе рельефа и результатах моделирования.

Почему древний лед до сих пор не исчез?

Сегодня Марс представляет собой холодную планету с крайне разреженной атмосферой. Жидкая вода на его поверхности в обычных условиях не может сохраняться длительное время.

Однако лед на Марсе существует, причем не только в полярных областях. Ученые предполагают, что значительные его запасы находятся под поверхностью, где они защищены от воздействия окружающей среды. Именно такой механизм мог обеспечить сохранность ледников возле Альба Монс.

Согласно предложенной исследователями модели, ледяные массы сформировались в относительно недавний по геологическим меркам холодный период, когда наклон оси вращения Марса был значительно больше нынешнего.

Изменения наклона оси влияли на климат планеты, распределение солнечного тепла и перемещение водяного льда между различными регионами. Особенно благоприятные условия для сохранения льда возникали на обращенных к полюсу склонах кратеров. С течением времени ледники покрылись слоем камней и пыли. Этот естественный защитный покров мог замедлить потерю льда и позволить ему сохраниться до наших дней.

Камни на склонах раскрывают историю ледников

Исследователи обнаружили еще одну интересную особенность необычных образований. На некоторых склонах видны следы падения камней с краев кратеров, их движения вниз и последующего накопления у подножия обрывов. Такие детали помогают понять, как менялась поверхность ледников и какую роль в их сохранении играли обломочные материалы.

Ученые считают, что взаимодействие льда с камнями и пылью имеет ключевое значение для формирования подобных структур. Причем внешний вид ледников зависит не только от климата, но и от особенностей местного рельефа.

Это означает, что даже в пределах одного региона Марса лед мог сохраняться совершенно по-разному — в зависимости от расположения склонов, их крутизны и толщины защитного покрытия.

Почему открытие важно для будущих полетов на Марс?

Одна из наиболее интересных перспектив исследования связана с возможностью использования марсианского льда будущими астронавтами. Вода необходима для длительного пребывания человека на другой планете. Она может использоваться для питья, обеспечения работы систем жизнеобеспечения, а после соответствующей переработки — и для получения компонентов ракетного топлива.

Доставка больших объемов воды с Земли чрезвычайно сложна и затратна. Поэтому поиск доступных местных запасов считается одной из важных задач подготовки пилотируемых экспедиций.

Обнаруженные возле Альба Монс структуры могут указать на районы, где значительные массы льда сохранились сравнительно близко к поверхности. Однако прежде чем рассматривать их как потенциальный источник воды, необходимо подтвердить наличие льда, определить его количество и выяснить, насколько толстым слоем камней он покрыт.

Таким образом, открытие пока не означает, что ученые нашли готовое место для добычи воды, но помогает определить перспективные направления дальнейших исследований.

Что Марс может рассказать о своем ледниковом прошлом?

Научное значение находки не ограничивается будущими космическими экспедициями. Исследователи надеются, что изучение необычных ледников позволит лучше понять, когда в районе Альба Монс в последний раз существовали условия для накопления больших масс льда.

Это особенно важно для восстановления климатической истории Марса в позднеамазонийский период — один из наиболее поздних этапов геологической истории планеты.

В отличие от Земли, где ледниковые периоды тесно связаны с изменениями климата и орбитальных параметров, на Марсе особенно большую роль играли колебания наклона оси вращения. Они могли существенно менять распределение льда по поверхности планеты.

Следующими этапами работы ученых могут стать получение более подробных изображений обнаруженных структур, поиск аналогичных образований в других регионах Марса и дальнейшее изучение земных ледников, прежде всего в Исландии.

Если ледниковое происхождение 29 структур подтвердится, они станут еще одним свидетельством того, что современный сухой и холодный Марс сохранил под своей поверхностью следы совершенно иных климатических эпох.