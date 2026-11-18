Серия масштабных технических сбоев, затронувших Microsoft, авиаперевозки, банковские сервисы и засекреченную связь США, не связана с действиями хакеров или иностранных государств. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. В американских ведомствах причиной инцидентов называют технические проблемы и обновления систем безопасности.

Масштабные технологические сбои, которые в последние дни нарушили работу цифровых сервисов, банков, авиакомпаний и государственных систем связи, не имеют признаков кибератак. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщил The Guardian.

По словам Рубио, американские власти не располагают доказательствами причастности хакеров, преступных группировок, иностранных государств или других злоумышленников к произошедшим инцидентам.

"У нас нет никаких доказательств или оснований полагать, что какой-либо из этих отдельных случаев имеет отношение к злоумышленникам, киберхакерам, преступникам, другому государству или какому-либо злонамеренному субъекту", - заявил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, однако не выразил серьезной обеспокоенности. Он предположил, что подобные проблемы могут возникать, когда страна становится "великой, могущественной" и располагает большими финансовыми ресурсами.

Серия технических инцидентов началась 12 ноября, когда произошел сбой электронной почты Microsoft. Проблема затронула миллионы сотрудников. В компании объяснили неполадки предварительным обновлением сетевой мощности.

На следующий день, 13 ноября, в США массово приостановили авиарейсы. Это стало крупнейшей остановкой авиасообщения такого масштаба со времен терактов 11 сентября 2001 года. Федеральное управление гражданской авиации США связало произошедшее с обновлением маршрутизатора.

16 ноября проблемы возникли в банковском секторе. Миллионы пользователей временно не могли получить доступ к своим онлайн-счетам. Тогда причиной назвали программный сбой, не связанный с кибератакой.

17 ноября произошел еще один инцидент: была отключена внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США, используемая для передачи засекреченной информации. В ведомстве сообщили, что причиной стало плановое техническое обслуживание.

Директор национальной разведки США Джей Клейтон связал произошедшее с обновлениями безопасности, выполнение которых заняло больше времени, чем планировалось. По его словам, в ходе обновлений возникли непредвиденные технические трудности.

Аналогичную позицию высказал председатель разведывательного комитета Сената США, демократ Марк Уорнер. Он заявил, что пока нет признаков кибератак, иностранного вмешательства или скоординированных действий против американской инфраструктуры.

Уорнер также обратил внимание на влияние искусственного интеллекта. По его словам, новые технологии позволяют быстрее выявлять уязвимости в цифровых системах, из-за чего компании и государственные учреждения вынуждены одновременно проводить масштабные обновления безопасности.

Это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, которая изначально не была рассчитана на столь быстрые и масштабные изменения.

По оценке американских представителей, имеющиеся данные свидетельствуют скорее о технических трудностях при попытках защитить цифровые системы, чем о целенаправленных атаках на них.