Серия крупных технических сбоев в США затронула авиасообщение, банковские сервисы, Microsoft и даже внутреннюю сеть Агентства национальной безопасности. На фоне опасений о возможной масштабной кибератаке госсекретарь Марко Рубио заверил, что власти не обнаружили признаков скоординированных злонамеренных действий. По его словам, речь идет о разных инцидентах, совпавших по времени.

Соединенные Штаты столкнулись с необычной серией технических неполадок, за несколько дней нарушивших работу авиакомпаний, банков, крупных технологических платформ и государственных учреждений. Масштаб и частота происшествий вызвали опасения, что американская инфраструктура могла стать целью скоординированной кибератаки. Однако власти США заявляют, что подтверждений этому нет.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA, государственный секретарь США Марко Рубио в среду, 18 ноября, выступил перед журналистами на Филиппинах и заверил, что имеющиеся данные не указывают на связь между произошедшими сбоями.

«Мы не подвергаемся систематической атаке», — подчеркнул Рубио.

По его словам, американские власти не располагают свидетельствами того, что за инцидентами стоят иностранные государства, киберпреступники или другие злоумышленники.

Масштабный сбой остановил авиасообщение по всей стране

Одним из наиболее серьезных происшествий стал сбой 13 ноября в системе Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Из-за отказа коммуникационного оборудования власти временно запретили вылеты самолетов на всей территории страны. Ограничения продолжались несколько часов, вызвав массовые задержки и отмены рейсов.

По данным FAA, только 13 ноября авиакомпании отменили около 12 500 рейсов, в том числе более 9000 рейсов крупнейших перевозчиков.

Причиной остановки авиасообщения предварительно назвали технические проблемы с телекоммуникационной инфраструктурой. Министр транспорта США Шон Даффи ранее обратил внимание на устаревшее оборудование, используемое американскими диспетчерскими службами, и необходимость его модернизации.

Проблемы возникли у Microsoft, банков и United Airlines

Сбои не ограничились авиационной отраслью. На прошлой неделе глобальные технические проблемы затронули сервисы Microsoft, в том числе Outlook и Teams. Пользователи и организации в разных странах столкнулись с перебоями в работе электронной почты и других цифровых инструментов. Компания объяснила происшествие технической неисправностью и заявила, что признаков кибератаки обнаружено не было.

В понедельник, 16 ноября, о собственных технических проблемах сообщила авиакомпания United Airlines. Неполадки привели к задержке примерно 150 рейсов. В тот же день перебои возникли в работе банковских сервисов ряда крупных финансовых учреждений США, включая JPMorgan Chase, Bank of America и U.S. Bank.

Пользователи сообщали о трудностях с доступом к интернет-банкингу и выполнением отдельных операций.

Сбой затронул даже Агентство национальной безопасности

Во вторник, 17 ноября, стало известно о технических проблемах во внутренней компьютерной сети Агентства национальной безопасности США (АНБ). Эта сеть используется сотрудниками ведомства для обмена служебной, в том числе секретной, информацией. По сообщениям американских СМИ, система временно оказалась недоступна.

В АНБ объяснили произошедшее работами по техническому обслуживанию и подчеркнули, что основные возможности агентства по обеспечению национальной безопасности сохранялись.

Таким образом, всего за несколько дней неполадки затронули сразу несколько важных для страны сфер — воздушный транспорт, финансовые услуги, цифровые коммуникации и государственные информационные системы.

Рубио: нет никаких доказательств общей атаки

Комментируя серию происшествий, Марко Рубио признал, что подобные события могут вызывать беспокойство у граждан. Однако, по его словам, расследования не выявили свидетельств того, что неполадки были частью единой операции.

«У нас нет никаких доказательств или оснований считать, что какой-либо из этих отдельных инцидентов связан со злонамеренными действиями, киберхакерами, преступниками, другим государством или какими-либо враждебными силами», — заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что проблемы Microsoft не связаны с происшествием в FAA, а сбои в авиационной системе — с неполадками в банках. По словам Рубио, у каждого инцидента свои причины.

При этом американские власти продолжают следить за ситуацией и обещают проинформировать общественность, если появятся доказательства существования общей угрозы.

Причиной может быть устаревшая инфраструктура

Представители американской администрации указывают, что многие государственные компьютерные системы нуждаются в модернизации. При этом обновление сложного программного обеспечения и техническое обслуживание оборудования сами по себе могут вызывать временные нарушения работы сервисов. Директор национальной разведки США также заявил, что имеющиеся сведения не указывают на скоординированную кибератаку.

Однако серия происшествий уже вызвала дискуссию о надежности американской цифровой инфраструктуры. Сенатор-демократ Марк Уорнер, занимающий пост заместителя председателя сенатского комитета по разведке, отметил, что пока не видит признаков иностранного вмешательства. Вместе с тем он обратил внимание на растущую нагрузку на технологические системы, в том числе из-за необходимости быстрее выявлять и устранять уязвимости. По мнению Уорнера, развитие искусственного интеллекта ускоряет обнаружение недостатков безопасности, заставляя организации проводить обновления в более сжатые сроки.

Власти США пока считают произошедшие сбои не связанными между собой. Однако их последствия вновь поставили вопрос о том, насколько устойчивы критически важные системы страны к техническим отказам.