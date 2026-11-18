По оценке банка Citadele, около 8000 работников в Эстонии могут взять выходной в связи с выходом в продажу в четверг видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Хотя эта волна выходных и не окажет существенного влияния на экономику, по словам экономиста банка Citadele Александраса Изгородинаса, она свидетельствует об изменении отношения людей к работе.

За рубежом работодатели уже заметили, что на 19 ноября люди просят больше выходных, чем обычно. По данным компании-разработчика программного обеспечения для управления персоналом BambooHR, в США на этот день подано на 9–17% больше заявлений на отпуск, чем в обычный четверг. А в Великобритании, по данным кадровой компании BrightHR, в качестве причины почти 5% заявлений на отпуск в этот день указана новая видеоигра GTA.

Возьмут ли работники в Эстонии больше отпусков, чем обычно, неизвестно. «В Эстонии подобных исследований не проводилось, поэтому мы изучили официальную статистику и, по нашим оценкам, в день выхода игры на работе могут отсутствовать около 1,2% эстонских работников. Примерно столько же людей, вероятно, будут отсутствовать и в Латвии, хотя рабочей силы там на треть больше», — сказал Изгородинас.

По данным Евростата за 2024 год, 28% работающих жителей Эстонии играют в игры или скачивают их из интернета. Это самый высокий показатель в странах Балтии, что в общей сложности составляет около 193 000 человек. Поскольку GTA 6 доступна только на PlayStation и Xbox и стоит около 80 евро, Citadele предполагает, что сразу после выхода ее купит лишь четверть любителей видеоигр, то есть примерно 48 000 работников. Согласно опросам в США и Великобритании, примерно каждый шестой покупатель планирует взять выходной, чтобы поиграть, что в контексте Эстонии будет означать около 8000 человек.

Данные по отпускам в США рисуют схожую картину: в день выхода игры на работе отсутствуют, по оценкам, от 0,5 до 1% всех работников. «Поскольку в Эстонии среди работающих людей больше игроков, чем у соседей в Латвии и Литве, наша оценка находится в верхней части диапазона. Многие, вероятно, также возьмут выходной в пятницу, устроив себе четырехдневные выходные», — добавил Изгородинас.

Однако, поскольку доля покупателей игры и тех, кто берет отпуск, основана на зарубежных данных, диапазон довольно широк: от 3500 до 19 000 человек.

Годовой ВВП Эстонии составляет около 42 миллиардов евро. Это означает, что каждый рабочий день экономика создает добавленную стоимость в размере примерно 170 миллионов евро, или около 240 евро на каждого работника. Если 8000 человек возьмут выходной, а многие из них — и второй, то будет потеряно около 15 000 рабочих дней, стоимость которых составляет примерно 3,5 миллиона евро. Кроме того, по словам Изгородинаса, следует учитывать и эффект следующего утра: те, кто все же выйдет на работу после ночной игры, могут быть на 10% менее продуктивными в течение нескольких дней. Это добавляет к потерям еще около 2 миллионов евро.

Таким образом, общая сумма потерь составляет около 5,5 миллиона евро, или примерно 0,01% годового ВВП, что соответствует примерно трем процентам от объема производства за один рабочий день. «В статистике это даже не будет заметно. Если посмотреть, например, на экономические результаты третьего квартала, то ВВП вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что составляет около 65 миллионов евро», — пояснил Изгородинас.

По словам экономиста, реальный ущерб, вероятно, будет меньше — около 1–3 миллионов евро. «Большинство людей используют для игры в GTA отпуск, который они все равно бы взяли, так что работа просто откладывается, а не отменяется. Реальный ущерб наносят только взятые ради игры больничные и сонные работники. Однако симулировать болезнь в Эстонии невыгодно, поскольку первые три дня больничного листа не оплачиваются. Таким образом, фиктивный больничный оплачивает сам работник, а не работодатель», — сказал Изгородинас.

По словам Изгородинаса, важнее самих сумм то, что за ними стоит. «Видеоигры — это уже не хобби подростков. GTA V вышла в 2013 году, и тем, кому тогда было 20, сегодня 33. Многие из них теперь руководители команд, которые сами утверждают заявления на отпуск. Для них выходной, взятый по случаю выхода игры, ничем не отличается от выходного, взятого ради концерта или Певческого праздника», — сказал он.

Привычка играть в видеоигры широко распространена и среди молодых работников: в интернете играют 65% жителей Эстонии в возрасте 16–24 лет и 41% в возрасте 25–34 лет.

«Если хобби настолько популярно, вполне ожидаемо, что люди ищут способы совмещать его с работой. Самый простой способ — это гибкость, например, сдвиг рабочего времени или работа из дома на следующее утро. Здесь эстонцы в авангарде: по крайней мере время от времени из дома работают 27,7% занятого населения. Средний показатель по Европейскому союзу составляет 23,1%. Поскольку гибкие графики и рабочие часы распространены, официальных выходных может оказаться даже меньше, чем мы предполагали», — добавил Изгородинас.