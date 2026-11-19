Земля обычно окружена двумя гигантскими поясами заряженных частиц, удерживаемых магнитным полем планеты. Однако после мощнейшей геомагнитной бури в мае 2024 года ученые зафиксировали совершенно необычную картину: количество отдельных электронных радиационных поясов сначала увеличилось до трех, а затем до четырех. Ранее подобная конфигурация никогда не наблюдалась. Открытие помогает понять, как солнечная активность меняет околоземное пространство и какие опасности это создает для спутников и космонавтов.

Невидимые кольца вокруг нашей планеты

На первый взгляд космическое пространство вокруг Земли кажется пустым. В действительности оно заполнено заряженными частицами, движение которых определяется взаимодействием магнитного поля планеты с солнечным ветром и другими космическими процессами, пишет Space.

Еще в 1958 году американский спутник Explorer 1 помог обнаружить радиационные пояса, впоследствии названные в честь физика Джеймса Ван Аллена.

Обычно выделяют два основных пояса. Внутренний содержит преимущественно высокоэнергетические протоны, а внешний — электроны с высокой энергией. Они имеют форму гигантских колец, напоминающих бублики, и окружают Землю на расстоянии тысяч километров. Магнитное поле удерживает частицы в определенных областях околоземного пространства, не позволяя им свободно перемещаться во всех направлениях.

Однако эта система далеко не постоянна. Под воздействием солнечной активности количество частиц и их распределение могут резко изменяться. Именно это произошло после исключительной геомагнитной бури весной 2024 года.

Солнечная буря запустила необычный процесс

11 мая 2024 года Земля пережила одну из самых мощных геомагнитных бурь за последние два десятилетия. Событие, получившее название «буря в День матери», сопровождалось сильными возмущениями магнитосферы и значительными изменениями потоков заряженных частиц.

Исследователи ожидали, что после такого воздействия структура радиационных поясов изменится. Однако результаты наблюдений оказались неожиданными. Сначала вокруг Земли сформировались три отдельных электронных пояса. Затем, к июню 2024 года, ученые обнаружили уже четыре. Подобная конфигурация ранее не фиксировалась за всю историю наблюдений.

Причем дополнительные пояса возникли не непосредственно в момент максимальной активности Солнца, а спустя некоторое время после бури. К августу 2024 года система постепенно вернулась к привычной структуре.

Таким образом, необычное состояние магнитосферы сохранялось ограниченное время, но позволило ученым наблюдать процессы, которые прежде оставались недостаточно изученными.

Как ученые обнаружили четвертый пояс?

Исследование, опубликованное в журнале npj Space Exploration, основано на данных прибора Energetic Particle Telescope (EPT). Он установлен на спутнике Европейского космического агентства PROBA-V, который движется по полярной солнечно-синхронной орбите на высоте около 820 километров. Прибор измеряет характеристики энергичных частиц, позволяя отслеживать изменения радиационной среды.

Анализ полученных данных показал, что после майской бури распределение электронов вокруг Земли стало необычно сложным. Вместо привычных двух основных областей концентрации высокоэнергетических частиц появились дополнительные зоны, разделенные промежутками с пониженным содержанием электронов. Именно эти промежутки позволили исследователям выделить четыре отдельных электронных пояса.

Ведущий автор исследования Вивиан Пьеррар из Королевского бельгийского института космической аэрономии отметила, что подобные наблюдения заставляют по-новому взглянуть на процессы в магнитосфере.

«Удивительно, что мы обнаружили четыре пояса, а в последнее время так часто наблюдаем три, тогда как раньше фиксировались только два. Это означает, что недавно появились новые механизмы потери или захвата частиц», — рассказала исследовательница ScienceAlert.

Почему поясов стало больше, хотя электронов становилось меньше?

Самая необычная особенность открытия заключается в механизме формирования дополнительных поясов. Можно было бы предположить, что мощная солнечная буря просто принесла столько заряженных частиц, что вокруг Земли образовались новые радиационные кольца. Однако в действительности процесс оказался сложнее.

После первоначального увеличения количества электронов началось их перераспределение. Взаимодействие частиц с электромагнитными волнами приводило к тому, что электроны покидали отдельные области магнитосферы. Часть из них рассеивалась в направлении земной атмосферы.

В результате внутри прежде более непрерывных областей концентрации электронов появлялись своеобразные пустоты. Именно они разделяли радиационные структуры на дополнительные пояса.

Иными словами, четыре пояса сформировались не просто из-за накопления новых частиц, а вследствие их избирательного удаления из определенных областей.

Со временем электроны продолжали перемещаться между различными магнитными оболочками Земли, и первоначальная структура постепенно восстанавливалась.

Почему раньше такого не наблюдали?

Появление дополнительных радиационных поясов само по себе не является совершенно новым явлением. Еще в 2012 году ученые зафиксировали временную конфигурацию из трех поясов. Подобные структуры наблюдались и после ряда сильных геомагнитных бурь в 2024–2026 годах.

Однако четырех отдельных электронных поясов до сих пор не обнаруживали. Особенно интересно, что во время максимума предыдущего, 24-го солнечного цикла, завершившегося в декабре 2019 года, аналогичные трехпоясные структуры не наблюдались.

Тогда потоки солнечных частиц проникали непосредственно во внутренние области радиационных поясов, не создавая такого же разделения.

По мнению исследователей, различия могут быть связаны с особенностями корональных выбросов массы и характером взаимодействия частиц с электромагнитными волнами.

Это означает, что даже сильные солнечные бури не обязательно приводят к одинаковым последствиям. Многое зависит от конкретных условий в магнитосфере, распределения частиц и процессов, которые заставляют электроны перемещаться или выпадать в атмосферу.

Чем радиационные пояса опасны для спутников?

Хотя радиационные пояса невидимы, их существование имеет вполне практическое значение. Высокоэнергетические электроны и протоны способны повреждать электронику космических аппаратов, нарушать работу датчиков и постепенно ухудшать характеристики солнечных батарей. Иногда даже отдельная энергичная частица может вызвать сбой чувствительного электронного оборудования.

Для спутников особенно важно не только общее количество радиации, но и то, на каких высотах и в каких областях магнитосферы концентрируются опасные частицы.

Если после геомагнитной бури радиационные пояса меняют форму и расположение, условия работы космических аппаратов также могут существенно измениться.

Это необходимо учитывать при проектировании спутников, выборе орбит и планировании космических операций.

Что это означает для будущих полетов человека в космос?

Повышенный уровень радиации представляет опасность не только для техники, но и для людей. Воздействие высокоэнергетических частиц увеличивает радиационную нагрузку на организм космонавтов и при достаточно больших дозах может повышать риск долгосрочных последствий для здоровья, включая онкологические заболевания и катаракту.

Поэтому изучение радиационных поясов особенно важно для будущих полетов за пределы низкой околоземной орбиты. Ученым необходимо понимать, как быстро меняется радиационная обстановка после солнечных бурь, где возникают опасные скопления частиц и сколько времени они сохраняются.

Исследователи также отмечают, что на распределение электронов влияют не только процессы на Солнце. Значение имеют свойства земной атмосферы, плазмы, электромагнитные волны, грозовая активность и даже некоторые созданные человеком радиопередающие системы.

Все эти факторы делают поведение радиационных поясов гораздо сложнее, чем представлялось на ранних этапах космических исследований.

Земля вернулась к привычной системе, но загадка осталась

К августу 2024 года необычная конфигурация исчезла, и распределение электронов снова стало соответствовать привычной двухпоясной структуре.

Однако открытие четырех радиационных поясов поставило перед исследователями новые вопросы. Прежде всего ученые хотят выяснить, какие именно сочетания солнечной активности и процессов внутри магнитосферы позволяют формироваться столь необычным структурам. Не менее важно понять, почему в последние годы временные дополнительные пояса наблюдаются чаще, чем раньше.

Авторы исследования рассчитывают, что дальнейшие наблюдения помогут усовершенствовать модели космической погоды и точнее прогнозировать радиационные условия в околоземном пространстве.

Это особенно актуально на фоне роста количества спутников и подготовки новых пилотируемых миссий.

Открытие показывает, что даже хорошо изученная, казалось бы, область непосредственно вокруг Земли способна преподносить ученым сюрпризы.